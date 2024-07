Kawhi Leonard fora das Olimpíadas de Paris; Derrick White para a equipe dos EUA

Kawhi Leonard não jogará nas próximas Olimpíadas de Paris pela equipe dos EUA, que substituiu o atacante do LA Clippers pelo armador do Boston Celtics, Derrick White.

Em um comunicado divulgado na quarta-feira, a USA Basketball deu a entender que a decisão de Leonard foi influenciada pelos Clippers e pelos dirigentes da equipe dos EUA após observar o campo de treinamento em Las Vegas nos últimos três dias.

Teria sido a primeira viagem olímpica de Leonard, que perdeu 12 dos últimos 14 jogos dos Clippers na temporada passada devido a uma inflamação no joelho direito.

O técnico do Clippers, Ty Lue, está na equipe técnica do Team USA. Representantes do Clippers, incluindo o presidente do time, Lawrence Frank, compareceram aos treinos na UNLV esta semana.

“Kawhi vem se preparando para as Olimpíadas nas últimas semanas e teve alguns treinos fortes em Las Vegas. Ele se sentiu pronto para competir”, disse o USA Basketball. “No entanto, ele respeita que o USA Basketball e os Clippers determinaram que é do seu melhor interesse passar o restante do verão se preparando para a próxima temporada em vez de participar dos Jogos Olímpicos em Paris.”

White, que recentemente assinou uma extensão de quatro anos no valor de US$ 126 milhões, jogou no Team USA na Copa do Mundo de 2019. Ele teve uma média de 15,2 pontos e 5,2 assistências para o campeão da NBA Celtics na temporada passada.

“Estou feliz em anunciar que Derrick competirá em seus primeiros Jogos Olímpicos logo após uma temporada de campeonato em Boston”, disse o diretor administrativo da USA Basketball, Grant Hill. “Estamos ansiosos para que ele se junte ao time nos próximos dias, enquanto continuamos os preparativos para Paris.

“Quero agradecer a Kawhi por seu comprometimento com a Seleção Masculina dos EUA. Ele ganhou a oportunidade de representar os Estados Unidos, mas a liderança do USA Basketball e do Clippers sentiu que era importante permitir que Kawhi se preparasse para a temporada da NBA.”

Leonard disse que estava se recuperando do joelho nos últimos dois meses e não tinha certeza se conseguiria jogar até duas semanas atrás, quando mostrou melhora.

“Eu tirei um tempo, e consegui me virar nas últimas duas semanas”, Leonard disse no domingo. “Então estou aqui agora e, sim, estou me divertindo.”

Leonard disse na terça-feira que estava planejando jogar o primeiro jogo de exibição do Time EUA na quarta-feira à noite contra o Time Canadá, mas se referiu ao seu joelho como estando em um estado “neutro”.

White não estará com a equipe na quarta-feira à noite, mas deve se juntar à equipe dos EUA neste fim de semana em Abu Dhabi — a primeira de duas paradas internacionais para mais jogos e treinos antes de chegar à França para as Olimpíadas.

Os times da NBA não têm a capacidade de impedir que jogadores sob contrato joguem por suas seleções nacionais, embora normalmente isso acabe sendo uma decisão mútua. O gerente geral do Team Canada, Rowan Barrett, disse há duas semanas que o Golden State Warriors estava segurando o atacante Andrew Wiggins fora das Olimpíadas, embora o time tenha dito que foi uma decisão mútua.

O time dos EUA também está lidando com uma lesão do atacante Kevin Durant, que não pôde participar dos treinos de contato devido a uma distensão na panturrilha e não jogará na quarta-feira à noite.

Leonard, que está prestes a começar um acordo de três anos e US$ 150 milhões com os Clippers, não conseguiu terminar as duas últimas pós-temporadas por causa de lesões no joelho direito. O bicampeão da NBA e seis vezes jogador All-NBA perdeu 256 jogos da temporada regular nos últimos sete anos, incluindo toda a temporada 2021-22 com problemas no joelho. Ele apareceu em 68 jogos na temporada passada pelos Clippers, seu maior número desde que jogou em 74 pelo San Antonio durante a temporada 2016-17.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.