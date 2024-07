Kayla Harrison responde às acusações de traição de Julianna Pena: ‘Para mim, isso não mostra classe’

Kayla Harrison não se importa com Julianna Peña ou suas acusações infundadas.

Conhecida como uma das lutadoras mais atrevidas de todo o MMA feminino, Peña mais uma vez ganhou as manchetes pelo que disse fora do octógono recentemente, em vez de suas performances dentro dele, desta vez acusando Harrison de usar drogas para melhorar o desempenho. Peña ofereceu pouca evidência para apoiar sua alegação, mas permaneceu inflexível de que não havia “nenhuma dúvida” de que Harrison usava PEDs, se não agora, pelo menos anteriormente em sua carreira. E, sem surpresa, Harrison não aceitou bem essas calúnias.

“Isso me irrita”, disse Harrison na segunda-feira A hora do MMA. “Número um, isso me irrita porque nunca testei positivo para nada, nunca, na história da minha longa carreira de teste de drogas. E número dois, não diga coisas assim se você não tiver provas concretas. Isso é algo sério para se falar, para mim. Eu levo trapaça muito a sério.

“Eu sempre competi limpo, eu me carrego em um alto padrão, e eu sei que nem sempre competi contra pessoas que eram limpas, mas eu não vou fazer acusações só porque eu sinto que acho que elas não são limpas. Isso é besteira. E eu acho que é besteira porque ela está apenas construindo uma desculpa para quando eu chutar a bunda dela.

“Então estou irritado com isso e, ao mesmo tempo, que elogio. Sou 100% natural e vocês todos acham que estou usando esteroides. Porque Deus proíba alguém de trabalhar duro e ser disciplinado e ter uma ótima equipe ao redor deles e ter resultados disso. Deus proíba alguém de treinar dos seis anos até os 34 anos e desenvolver um físico que foi construído para acabar com as pessoas. Deus proíba alguém de acreditar em si mesmo e trabalhar duro e ter sucesso. É uma merda. Ela só pode estar trapaceando!”

De todos os lutadores acusados ​​de tomar PEDs, Harrison é excepcionalmente bem preparada para se defender das alegações. Duas vezes medalhista de ouro olímpica no judô, Harrison compete e se submete a testes de drogas há mais de duas décadas, explicando que se inscreveu pela primeira vez na USADA há 22 anos.

“Doze [years old]. Eu estava no ensino fundamental”, disse Harrison quando perguntada sobre seu histórico de testes de drogas. “Lembro-me vividamente porque eles foram à minha escola e eu estava realmente doente em casa naquele dia. Eu estava entre as cinco primeiras na lista nacional de judô, e quando você entra nas cinco primeiras, você automaticamente entra no pool de testes de drogas da USADA.

“Eu nunca falhei em um único teste, nunca tive nada. Acho que tive — não um teste reprovado, mas onde você erra [the tester]eles vêm e você não está [there]Eu tive talvez dois ou três desses em toda a minha vida. Houve um ponto em que eu estava fazendo o teste de drogas — porque você também faz o teste de drogas em competições pela WADA quando compete no circuito internacional — houve um ponto, eu acho que em dezembro de 2015 antes das Olimpíadas, onde eu fiz o teste de drogas na China, teste de drogas na Coreia, teste de drogas no Japão, então eu voltei para casa e fiz o teste de drogas. Então eu fiz o teste de drogas quatro vezes no intervalo de um mês.”

E embora Peña possa ver suas acusações apenas como promoção de luta, para Harrison, é mais do que isso.

“Isso me irrita porque trabalhei muito duro a vida toda para ser um atleta e um competidor”, disse Harrison. “Na minha mente, somos mantidos em um padrão diferente. Eu nunca faria falsas acusações, porque o que eu digo, o público absorve e agora vai vomitar porque Julianna Pena diz que estou usando esteroides. Então, para mim, nunca vou dizer algo sobre alguém a menos que eu saiba que é verdade, porque estou no centro das atenções e as pessoas ouvem o que eu digo. Para mim, isso simplesmente não mostra classe.”

Um dia, Harrison pode ter a oportunidade de fazer Peña pagar por suas palavras. A bicampeã do PFL fez sua estreia no UFC em abril, finalizando Holly Holm no UFC 300. A vitória imediatamente inseriu Harrison na disputa pelo título peso-galo, que é onde seus objetivos estão atualmente. E se ela chegar lá, Harrison sabe que será inteiramente devido ao seu próprio trabalho duro.

“Eu simplesmente não me importo mais”, disse Harrison. “Eu sei a verdade e estou feliz com tudo que conquistei e vou conquistar. E eu nunca vou ser reprovado em um teste de drogas. Sabe por quê? Porque eu não trapaceio, porra.”