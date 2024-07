Keanu Reeves diz que pensa na morte ‘o tempo todo’

O ator se juntou ao autor China Miéville é o BBC para promover seu novo romance, “The Book of Elsewhere”, que segue um personagem imortal que está ansioso para morrer – o que explica por que o tema mórbido foi levantado em primeiro lugar.

Para aqueles preocupados com a sua fixação na morte, KR defendeu a sua atenção plena sobre a mortalidade como sendo realmente uma coisa boa.

Aqui está sua visão mais positiva sobre sua obsessão pela morte… “Espero que isso sensibilize [us] para uma apreciação da respiração que temos e dos relacionamentos que temos potencial para ter.

As confissões de Keanu não pararam por aí, já que o ator admitiu mais tarde na entrevista que não escreveu “O Livro de Elsewhere” e deu todo o crédito à China.

No entanto, como o novo romance é baseado na série de quadrinhos “BRZRKR” de Keanu, CM disse que o A-lister merecia mais crédito do que está disposto a receber. A China acrescentou: “Não existiria nesta forma sem um trabalho muito atencioso e cuidadoso com Keanu”.