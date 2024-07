Keegan Bradley diz que pediu a Tiger Woods para contribuir com a Ryder Cup

Keegan Bradley admitiu na quarta-feira que teve uma breve conversa com Tiger Woods para obter a opinião deste sobre a Ryder Cup de 2025.

Infelizmente, o momento dessa conversa com o 15 vezes campeão major não foi o melhor. Os dois estavam competindo no Open Championship — então havia assuntos mais urgentes na mesa.

“Sim, eu disse a Tiger que quero que ele esteja tão envolvido quanto ele quiser”, disse Bradley na quarta-feira, um dia antes do 3M Open no TPC Twin Cities em Blaine, Minnesota. “Nós não fizemos — com o [Open Championship] acontecendo, não estamos realmente conversando muito sobre isso.

“Nós dois temos um trabalho a fazer e não quero incomodar Tiger com isso. Acho que nos próximos meses — ainda estamos 14 meses aqui, então temos muito tempo.”

Falando em tempo, Bradley teve três semanas para esperar a notícia de que havia sido nomeado capitão do time dos EUA antes que o mundo descobrisse o “segredo”.

“Eu não estava contando a ninguém. Eu estava meio que lidando com as notícias também”, ele disse. “Eu estava muito — eu não sabia que seria o capitão da Ryder Cup, então eu estava lidando com isso com minha família, fazendo um plano juntos sobre como faríamos isso. Eu realmente queria ser o único a ligar [Europe’s Ryder Cup captain] Luke Donald e conte a ele, então eu queria manter isso em segredo.

“Foi bom não ter ninguém sabendo, então eu pude meio que passar despercebido fazendo todos esses planos. Mas agora, ter isso exposto também tem sido útil.”

Bradley, 38, fez seu primeiro movimento na terça-feira ao nomear Webb Simpson como seu primeiro vice-capitão.

Outros vice-capitães serão nomeados posteriormente por Bradley para o evento, que está programado para 26 a 28 de setembro de 2025, em Bethpage Black, em Farmingdale, Nova York.

O Team Europe é o atual campeão da Ryder Cup, tendo derrotado os americanos por 16½ a 11½ em 2023 no Marco Simone Golf & Country Club, perto de Roma.