Keegan Bradley nomeado capitão dos EUA para a Ryder Cup de 2025

Keegan Bradley tem a garantia de fazer parte de outro time da Ryder Cup, dessa vez como capitão dos EUA. A PGA of America anunciou sua seleção na segunda-feira, após meses de conversas com Tiger Woods sobre assumir o cargo.

A PGA of America divulgou a notícia no Instagram depois que começaram a vazar informações durante o dia de que Bradley, que jogou em apenas dois times da Ryder Cup e nunca foi capitão assistente, foi escolhido para liderar as partidas de 2025 no Bethpage Black, em Nova York.

Bradley já estava em Nova York passando por treinamento de mídia, com uma coletiva de imprensa para apresentá-lo marcada para o meio-dia de terça-feira no prédio da NASDAQ. Aos 38 anos, ele será o mais jovem capitão americano desde que Arnold Palmer foi capitão-jogador em 1963 no East Lake.

A Sports Illustrated foi a primeira a relatar que Bradley seria o próximo capitão.

Woods foi a primeira escolha do comitê da Ryder Cup e estava em negociações há meses sobre o que o trabalho envolveria e se ele teria tempo para cumprir as tarefas, muitas delas envolvendo a promoção do evento.

Embora jogue apenas em um calendário limitado, Woods é o vice-presidente do conselho comercial da PGA Tour Enterprises, que tenta fechar um acordo de investimento com os patrocinadores sauditas do rival LIV Golf.

Ele foi capitão-jogador da Presidents Cup de 2019, quando os Americans venceram no Royal Melbourne, e atuou como capitão assistente da Ryder Cup em Hazeltine em 2016.

“Estou dedicando muito tempo ao que estamos fazendo com o PGA Tour. Não quero deixar de cumprir o papel de capitão se não puder fazê-lo”, disse Woods em maio no PGA Championship.

Uma vez que Woods não era uma opção, a PGA of America foi para um sabor local com Bradley. Ele é um nativo da Nova Inglaterra que jogou golfe na faculdade em St. John’s.

“A experiência passada de Keegan na Ryder Cup, relacionamentos fortes e paixão inabalável por este evento serão inestimáveis ​​enquanto ele guia a equipe dos EUA pelo próximo ano e meio”, disse o presidente da PGA of America, John Lindert. “Estamos confiantes de que com Keegan no comando, a equipe da US Ryder Cup de 2025 competirá em Bethpage com a mesma confiança e determinação que definiram sua carreira.”

Bradley tem seis vitórias no PGA Tour, incluindo o PGA Championship de 2011. Duas dessas vitórias aconteceram na temporada passada, e Bradley imaginou que poderia ser o suficiente para ele entrar em outro time da Ryder Cup. Ele ficou arrasado quando o capitão dos EUA, Zach Johnson, o ignorou com suas quatro escolhas de capitão, indo com Rickie Fowler, Justin Thomas, Jordan Spieth e Brooks Koepka.

O protótipo dos capitães da Ryder Cup normalmente é um jogador logo após o auge da carreira, geralmente na faixa dos 40 anos. E desde que os jogadores ganharam uma voz mais forte na seleção de capitães após as partidas de 2014, o modelo tem sido que os futuros capitães primeiro sirvam como assistentes na Ryder Cup ou na Presidents Cup.

O modelo também é para o capitão anterior imediato — Johnson neste caso — ser um assistente na próxima Ryder Cup. Com tanto pensamento fora da caixa na seleção de Bradley, não ficou imediatamente claro se isso ainda era verdade.

Bradley jogou pela última vez na Ryder Cup em Gleneagles, na Escócia, em 2014, quando Tom Watson o colocou no banco, junto com Phil Mickelson, nas duas sessões de sábado, em outra vitória europeia.

Bradley fez sua estreia na Ryder Cup em Medinah em 2012, juntando-se a Mickelson para vencer por 3 a 0 antes de perder para Rory McIlroy em simples, no que acabou sendo uma vitória europeia, a maior recuperação de um time visitante.

Ele é famoso por não ter desfeito sua mala das partidas de 2012 e disse que não a abriria até estar em um time vencedor. Agora ele pode ter essa chance.

“Minha paixão e apreciação pelo maior evento de golfe em equipe nunca foram tão fortes”, disse Bradley em um comunicado à imprensa. “A Ryder Cup é diferente de qualquer outra competição em nosso esporte, e esta edição será, sem dúvida, particularmente especial, dada a rica história e os espectadores entusiasmados neste campo icônico. Estou ansioso para começar os preparativos para 2025.”

Esta é a última vez que os americanos selecionam um capitão em mais de 30 anos. Nunca foi para levar tanto tempo ou ser tão complicado.

Mickelson era a escolha lógica para esta Ryder Cup desde que Bethpage Black foi anunciada como sede em 2013. Nova York adora Lefty, e ele era o favorito sentimental em dois segundos lugares no US Open em Bethpage Black.

Mas ele se tornou um recrutador chefe da LIV Golf e se juntou à liga saudita em 2022, caindo em desgraça com vários jogadores do PGA Tour por causa de sua promoção do circuito rival. E então caiu para Woods, e isso não deu certo depois de vários meses de discussões.

Luke Donald teve apenas 14 meses para se preparar para as partidas de 2023 fora de Roma quando foi escolhido para liderar a Europa depois que Henrik Stenson se juntou à LIV e perdeu a capitania. A Europa venceu facilmente, e Donald foi escolhido para liderar a Europa novamente na Bethpage Black.