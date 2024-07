Kelsey Plum marca 34 enquanto Aces superam Caitlin Clark, Fever in Vegas

LAS VEGAS — A treinadora do Aces, Becky Hammon, disse que quando os dirigentes da equipe perguntaram a ela sobre a mudança do jogo de terça-feira com o Indiana Fever para a maior T-Mobile Arena, sua única pergunta foi: “Podemos ganhar dinheiro?”

Quando disseram que podiam, Hammon disse: “Mova-se!” O resultado foi um público lotado de 20.366, o quinto maior na história da WNBA e o maior público da temporada regular em um jogo da WNBA desde 1999. Eles assistiram às Aces — lideradas por 34 pontos, o recorde da temporada, de Kelsey Plum — derrotarem as Fever por 88 a 69.

Indiana se acostumou a grandes multidões em casa e fora nesta temporada, já que a popularidade da escolha nº 1 do draft Caitlin Clark ajudou o Fever a aumentar seu público. O jogo Fever-Mercury de domingo em Phoenix atraiu 17.071 fãs, o maior público no Footprint Center desde 1997.

Houve oito jogos na história da WNBA que atraíram pelo menos 20.000 fãs. Quatro aconteceram nos anos de abertura da liga, de 1997 a 99. Houve dois de 2000 a 23. Dois aconteceram este ano, ambos jogos Fever — terça-feira à noite e 7 de junho em Washington, quando o Fever e o Mystics atraíram 20.333.

Os Aces normalmente jogam na Michelob Ultra Arena no Mandalay Bay, que comporta cerca de 12.000. Eles tiveram alguns jogos em temporadas anteriores na T-Mobile Arena, casa dos Golden Knights da NHL, e terão outro para o confronto de 3 de setembro com o Chicago Sky e o popular novato Angel Reese.

“Sinceramente, foi provavelmente um dos melhores que tivemos do ponto de vista energético”, disse Clark, que teve 13 pontos, 6 rebotes e 11 assistências, sobre a multidão. “A quantidade de pessoas aqui apenas assistindo aos aquecimentos, sinto que é quando posso ter uma ideia de quão boa é a multidão ou quão animados eles estão com o jogo.

“Obviamente, eles estão sempre animados, mas esta noite foi muito diferente. Havia multidões de pessoas nos assistindo aquecer. É superlegal fazer parte disso. Espero que todos tenham gostado. E também espero que todos tenham visto o quão bons os Aces são. Os fãs deles aparecem e são incríveis.”

Las Vegas, 11-6 e em uma sequência de cinco vitórias consecutivas, é a bicampeã defensora da WNBA e o time que outras como a Fever aspiram imitar. As Aces têm quatro jogadoras no time olímpico feminino 5 contra 5 dos EUA: A’ja Wilson, Chelsea Gray, Plum e Jackie Young.

Wilson agora se projeta como a favorita para MVP da WNBA; ela teve 28 pontos, 9 rebotes e 5 bloqueios na terça-feira. Young teve 15 pontos e 10 assistências. E Plum, com seu recorde da temporada de 34, se tornou a quarta jogadora na história da franquia a atingir a marca de 3.000 pontos. Esse grupo também inclui Wilson e Hammon, que jogaram pela franquia quando ela ainda estava em San Antonio.

“Quando você consegue arremessar como ela consegue arremessar, e ela é rápida — essa é a coisa mais difícil no basquete”, disse Hammon sobre Plum. “Guardar um closeout de bola viva com alguém que consegue arremessar, dirigir, passar e fechar na área pintada.”

Plum foi uma das cinco escolhas número 1 do draft que jogaram na terça-feira, junto com os companheiros de equipe Wilson e Young e Clark e Aliyah Boston, de Indiana.

Terça-feira também foi quando a lista do Team WNBA All-Star foi anunciada, e inclui as jogadoras do Fever Clark, Boston e Kelsey Mitchell.

Eles enfrentarão o time dos EUA, que tem os quatro jogadores dos Aces, no All-Star Game em 20 de julho em Phoenix.

As Aces têm sido um dos times com melhor desempenho na WNBA desde que a franquia se mudou para Las Vegas em 2018. Elas esgotaram os ingressos do restante dos jogos em casa.

A noite de terça-feira, no entanto, foi ainda mais especial.

“Houve algumas vezes em que você podia sentir que o prédio estava prestes a entrar em erupção”, disse Hammon. “Há muitos olhos em nós agora. Vegas tem aparecido, no entanto, nos últimos anos, então não estou surpreso. Estava bem barulhento lá. Quanto mais fãs, melhor, não importa quem você venha assistir.”