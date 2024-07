Kendrick Lamar lança videoclipe para a faixa ‘Not Like Us’ de Drake Diss

Kendrick Lamar tocou no dia 4 de julho lançando seu novo videoclipe para seu sempre popular Drake faixa diss “Not Like Us.”

O vídeo começa com uma participação especial de Tommy, o Palhaço, e os dançarinos krumping de Tommy aparecem ao longo do filme.

A cidade de Compton foi a outra grande estrela do visual, com fotos do Tam’s Burgers e toneladas de fãs reunidos na Prefeitura.

Como informamos anteriormente… no mês passado, as filmagens trouxeram multidões que só queriam dar uma olhada no rapper local – que estava bem no meio da loucura.