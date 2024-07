Kesha lança ‘Joyride’, primeiro single desde Dr. Assentamento Lucas

Kesha está de volta aos negócios, lançando sua primeira música desde sua guerra legal com Dr. Lucas chegou ao fim e ela está voltando às suas raízes de festeira.

Kesha lançou “Joyride”, que tem a vibe do início de sua carreira em 2009.

Kesha cantou a música na noite de terça-feira em seu show no Hard Rock Casino em Atlantic City, Nova Jersey.

Kesha parece estar em uma briga de baixo nível com Katy Perry, que acaba de colaborar com o Dr. Luke para seu novo álbum. Ela não abordou o assunto diretamente, mas seu Comentário “LOL” sementes para pousar do lado de não dar a Katy seu selo de aprovação.