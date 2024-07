Kevin De Bruyne: ‘Muito cedo’ para decisão futura da Bélgica

DÜSSELDORF, Alemanha — Kevin De Bruyne disse que é muito cedo para considerar seu futuro no futebol internacional depois que a Bélgica perdeu por 1 a 0 para a França nas oitavas de final da Euro 2024 na segunda-feira.

O gol contra de Jan Vertonghen aos 85 minutos fez a diferença entre as duas nações na Arena Düsseldorf, quando De Bruyne viu outra chance de vencer um grande torneio com a Bélgica desaparecer.

De Bruyne, 33, fez parte do time dos Red Devils que terminou em terceiro na Copa do Mundo de 2018, mas não conseguiu chegar à semifinal de nenhum grande torneio desde então.

“É muito cedo para responder”, disse De Bruyne aos repórteres quando perguntado se a derrota para a França poderia significar o fim de sua carreira internacional. “Deixe-me processar essa derrota. Foi uma temporada muito longa. Preciso descansar meu corpo. Tomarei minha decisão depois do verão.”

De Bruyne, que estreou pela Bélgica em 2010 e tem mais de 100 partidas pela seleção, continua sendo parte integrante dos planos do técnico Domenico Tedesco antes da Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá em 2026.

“Ele sabe o quão importante ele é”, disse Tedesco sobre os comentários do meio-campista do Manchester City em uma entrevista coletiva. “Ele não precisa da minha opinião sobre isso porque ele sabe. Imediatamente após o jogo, é difícil fazer esse tipo de pergunta para Kevin.”

A Bélgica jogou fundo contra a França, mas teve chances no contra-ataque, com o goleiro Mike Maignan fazendo boas defesas de Romelu Lukaku e De Bruyne antes Os Bleus garantiu a vitória no final.

“É uma pena”, acrescentou De Bruyne. “Tínhamos um plano e o executamos muito bem. Sabíamos que com as qualidades da França eles teriam mais posse de bola, mas acho que defendemos bem como um time e não concedemos muitas chances, além de alguns chutes longos.

“Tivemos nossos momentos, embora não tenham sido muitos. Mas podíamos ser perigosos. Nosso plano era bom até o gol deles, com o desvio, não há muito que possamos dizer sobre isso. É lamentável, então temos que aceitar.”

Kevin De Bruyne e a Bélgica foram eliminados da Euro 2024 pela França na segunda-feira. Imagens Getty

Tedesco usou De Bruyne em uma posição mais recuada no meio-campo, empurrando Yannick Carrasco, Jérémy Doku e Loïs Openda mais à frente, ao lado de Lukaku, em uma tentativa de explorar o espaço atrás da linha de defesa da França.

No entanto, De Bruyne ainda conseguiu atacar e teve uma grande chance de vencer o jogo para a Bélgica, minutos antes de Vertonghen marcar o nono gol contra do torneio.

“Tentei fazer tudo que pude”, continuou De Bruyne. “Joguei em uma posição mais defensiva e fiz tudo que pude para ajudar o time, embora seja uma pena que não consegui finalizar minha chance.

“Não era isso que queríamos, mas apesar de não sermos favoritos, acho que nos desiludimos na [opening] partida contra a Eslováquia.”

A Bélgica avançou para o encontro com a França apesar de ter perdido o jogo para a Eslováquia, respondendo derrotando a Romênia e empatando com a Ucrânia.

Tedesco rejeitou a ideia de que eles não foram ousados ​​o suficiente no torneio, mas disse que era muito cedo para fazer uma análise profunda sobre o desempenho de sua equipe na Alemanha.

“Acho que contra a Eslováquia, sim, fomos corajosos, pressionamos alto e criamos muitas oportunidades”, disse ele. “Acho que contra a Romênia também e a Ucrânia no começo — mas quanto mais esses jogos se prolongam, você tem na cabeça dos jogadores que, se sofrer um gol, você está fora.

“Hoje à noite jogamos contra a França, as chances estavam lá. Se você acha que Lukaku vai para casa sem gols depois desse tipo de jogo e também Doku sem gols ou assistências, para mim é uma pena e é inacreditável porque eles foram bem.

“Mas uma hora depois do apito final e sofrendo um gol aos 85 minutos, é realmente difícil analisar agora.”