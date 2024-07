Kevin Durant e LeBron James são as principais vitórias dos EUA na abertura das Olimpíadas

LILLE, França — Kevin Durant é mais feliz quando joga basquete. E quando joga basquete, Durant é mais feliz quando está prosperando pelo Time EUA.

Já o jogador mais condecorado e talentoso da história da seleção nacional, Durant acrescentou mais um volume ao seu tremendo histórico olímpico com uma brilhante atuação na vitória da Seleção dos EUA por 110 a 84 sobre a Sérvia em uma partida crucial da fase de grupos no domingo.

Liberado para jogar menos de uma hora antes do jogo, após ficar um mês fora devido a uma lesão na panturrilha, Durant causou um impacto instantâneo e dramático ao acertar seus primeiros oito arremessos, cinco deles de três pontos, em uma obra-prima de 23 pontos.

O técnico da seleção dos EUA, Steve Kerr, foi extremamente cauteloso ao trazer Durant de volta depois que uma lesão na panturrilha foi a precursora de sua ruptura do tendão de Aquiles em 2019.

Durant foi o quinto jogador que Kerr tirou do banco no primeiro quarto, e isso aconteceu com a Sérvia jogando bem e na frente por 19-14. Foi apenas a quarta vez na carreira profissional de Durant e a primeira vez em sua carreira no Team USA que ele saiu do banco.

Mas então aquele doce arremesso característico estava novamente em exibição em um piso olímpico, uma e outra vez rasgando a rede. Durant, que estava frustrado passando por sua lenta recuperação assistindo seus companheiros de equipe repletos de estrelas tentando ganhar alguma química, deixou de lado todas as suas preocupações e não conseguiu conter seus sorrisos.

Bang foi cesta de três pontos após cesta de três pontos, com a bem treinada e geralmente bem focada defesa da Sérvia cometendo o pecado capital de perder Durant. Após cada splash, os companheiros de equipe de Durant saltavam no banco, pois sabiam o quão ansioso ele estava para se juntar a eles.

Kevin Durant, que tenta se tornar o primeiro quatro vezes medalhista de ouro olímpico no basquete masculino, fez seus primeiros oito arremessos, incluindo cinco de três pontos, a caminho de 23 pontos na goleada dos Estados Unidos por 110 a 84 sobre a Sérvia no domingo. Gregory Shamus/Getty Images

No apito final do primeiro tempo, Durant fez mais um arremesso, dessa vez caindo de costas no banco americano, após um passe de laser de LeBron James, dando início a uma comemoração que marcou o momento mais alto do mês deste grupo reunido.

Com Durant em quadra, o time dos EUA teve um brilhante +17 no primeiro tempo.

James foi muito mais do que apenas o jogador de apoio naquela jogada. Ele serviu como contra-ataque à bola rápida ofensiva de Durant durante todo o jogo.

Atuando como o principal iniciador ofensivo, James foi o líder por excelência que ele se tornou para esta lista. Ele fez tudo o que o time precisava, seja para preparar companheiros de equipe, buscar oportunidades na transição ou procurar seu próprio arremesso.

James e Durant se combinaram para fazer seus primeiros 14 arremessos, sete deles de 3 pontos para 35 pontos. James, que teve 23 pontos, também terminou com nove assistências e seis rebotes em uma performance de comando que lentamente quebrou a Sérvia, um time que tem aspirações à medalha de ouro.

Os americanos, que acertaram apenas 35% de 3 pontos em seus cinco jogos de aquecimento, estavam em brasa na faixa de 3 pontos, com Durant e James liderando o caminho. Eles acertaram 9 de suas primeiras 13 tentativas e 17 de 30 no jogo.

Jrue Holiday também foi muito eficaz para os EUA, jogando uma defesa de perímetro forte e se esgueirando em brechas no ataque, marcando 15 pontos. Devin Booker acertou quatro cestas de 3 pontos, marcando 12.

Nikola Jokic liderou a Sérvia com 20 pontos.