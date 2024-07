Kevin Durant novamente fica fora do treino do Team USA; Kerr não está preocupado

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos — A equipe dos EUA se mudou para o outro lado do mundo, mas ainda está em espera com o astro Kevin Durant, que perdeu o treino novamente no sábado devido a uma distensão na panturrilha e provavelmente não jogará quando os americanos enfrentarem a Austrália em um amistoso na segunda-feira.

O técnico Steve Kerr minimizou publicamente qualquer preocupação sobre a lesão, mas adiou seu cronograma antes de liderar o time nos treinos.

“Sei que ainda faltam algumas semanas antes de termos que tomar uma decisão sobre a escalação”, disse Kerr. “Então estamos apenas levando isso dia a dia.”

Por semanas, o Team USA tinha um plano de contingência em vigor caso Kawhi Leonard não pudesse jogar nas próximas Olimpíadas, já que ele se recuperava de uma lesão no joelho, escalando Derrick White como o provável substituto no início de junho. Eles fizeram essa mudança na quarta-feira, liberando Leonard e colocando White na lista enquanto eles quebravam o training camp em Las Vegas.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Se a equipe tem um plano B para Durant caso ele não possa jogar, eles estão mantendo isso em segredo.

“Não é algo que sequer discutimos neste momento porque achamos que (Durant) ficará bem”, disse Kerr.

Durant disse no começo desta semana que estava esperançoso de ter se recuperado o suficiente da lesão na panturrilha que sofreu há duas semanas para jogar durante os jogos de aquecimento no Oriente Médio. Também inclui um jogo na quarta-feira contra a Sérvia, o time contra o qual os EUA abrirão a disputa olímpica na França no final deste mês.

White tinha voo marcado para Abu Dhabi no sábado e deve treinar pela primeira vez no domingo.

Antes do treino de sábado, o Time EUA foi abordado e recebido por seu anfitrião nos Emirados Árabes Unidos, Khaldoon Al Mubarak, presidente do poder global do futebol Manchester City e um ávido fã da NBA. Al Mubarak é o diretor administrativo e CEO da Mubadala, o fundo soberano de US$ 300 bilhões do emirado que está envolvido em um acordo expansivo de vários anos com a NBA e a USA Basketball que está trazendo jogos de alto nível para a região.

Grande fã do Los Angeles Lakers que assiste a muitos jogos, ele parabenizou relutantemente os jogadores rivais do Boston Celtics, Jayson Tatum e Jrue Holiday, pelo campeonato da NBA.