Kevin Durant reage à foto de Anthony Edwards enterrando em cima dele no treino do Time EUA

À medida que a contagem regressiva para a busca do ouro do time masculino de basquete dos EUA nas Olimpíadas de Paris em 2024 continua, a intensidade durante os treinos está atingindo novos patamares.

Na quinta-feira, o Minnesota Timberwolves postou uma foto nas redes sociais do armador Anthony Edwards dando as boas-vindas ao ala Kevin Durant, do Phoenix Suns, na quadra com um pôster durante um treino.

A publicação viral recebeu 232.000 visualizações e continua aumentando.

Durant, que ficou de fora das cinco exibições oficiais do Time EUA no USA Basketball devido a uma lesão na panturrilha durante o treinamento, retornou aos gramados na quarta-feira, onde encontrou Edwards no aro.

Depois que a publicação circulou nas redes sociais, Durant respondeu à enterrada citando um tuíte de agosto de 2018 do armador do New Orleans Pelicans, CJ McCollum, quando ele respondeu a um fã que o desafiou a “ganhar um jogo de playoff”.

“Eu tentei Jennifer” Kevin Durant

Edwards, no entanto, tem o maior respeito por Durant e disse a Malika Andrews, da ESPN, que vê o 14 vezes NBA All-Star como seu “GOAT”.

“Sempre fui fã [of] “observando-o jogar quando criança”, disse Edwards. “Ele é o primeiro jogador de 2,13 m que eu vi colocando a bola no chão, marcando gols no drible, então sempre fui um grande fã.”

Esta não é a primeira vez que Edwards enterra em Durant. No Jogo 4 da primeira rodada da Conferência Oeste, Edwards encontrou Durant no aro após passar por Bradley Beal. Esta jogada ajudou os Timberwolves a varrer os Suns para chegar até as finais da Conferência Oeste nos playoffs da NBA de 2024.

O caminho da equipe dos EUA rumo ao ouro olímpico começa no domingo contra Nikola Jokic e a Sérvia às 11h15 EST.