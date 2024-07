Kevin Durant treina com a equipe dos EUA, questionável para o Sudão do Sul

LONDRES — Kevin Durant pôde treinar com a equipe dos EUA pela primeira vez na sexta-feira, enquanto se recupera de uma lesão na panturrilha direita. O técnico Steve Kerr espera que ele possa participar de um dos dois últimos jogos preparatórios da equipe antes das Olimpíadas de Paris.

Durant é questionável para o jogo de sábado à noite na O2 Arena contra o Sudão do Sul, já que os oficiais da equipe querem monitorar como ele se recupera. Mas os treinos foram um sinal importante de progresso para trazer o maior artilheiro olímpico de todos os tempos da equipe dos EUA de volta depois que ele perdeu todas as atividades nas últimas duas semanas.

“Eu adoraria que ele jogasse, mas temos que encarar dia a dia”, disse Kerr. “Vamos ver onde ele estará amanhã.”

Durant sofreu a lesão em treinos em meados de junho. A equipe ficou longe de um cronograma, mas isso durou mais do que Durant esperava. Ele admitiu que estava ficando preocupado que a recuperação pudesse ameaçar sua disponibilidade para as Olimpíadas.

“Sempre tivemos essas preocupações, mas vejo progresso a cada dia”, disse Durant, que teve uma média de 19,8 pontos nas últimas três Olimpíadas.

“É uma dessas coisas que você precisa monitorar todos os dias e eu vejo como me sinto depois de fazer certos movimentos e certos exercícios. Mas minha coisa é continuar trabalhando e ver o que acontece.”

Durant disse que uma lesão anterior na panturrilha esquerda de 2019, que aconteceu pouco antes de ele romper o tendão de Aquiles na mesma perna nas Finais da NBA daquele ano, não influenciou sua recuperação dessa lesão.

Durant e LeBron James estavam em Londres com a equipe dos EUA pela primeira vez desde as Olimpíadas de 2012, onde foram membros importantes do time vencedor da medalha de ouro.

Mas James tem passado as noites nesta viagem assistindo aos jogos da liga de verão, onde seu filho Bronny James tem feito várias boas performances para o Los Angeles Lakers. Bronny teve 12 pontos e uma cesta de 3 pontos decisiva contra o Atlanta Hawks e então teve 13 pontos, cinco rebotes e três assistências em uma vitória de virada contra o Cleveland Cavaliers na quinta-feira.

“Quero dizer, ele tem 19 anos, então ele tem muito espaço para crescer, ele tem muito mais a aprender”, disse LeBron. “Mas a melhor coisa, ele apenas mantém a cabeça baixa e se mantém focado. O trabalho vai valer a pena. Como uma família, obviamente, estamos orgulhosos do fato de que ele está neste ponto.”