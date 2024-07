Kevin Hart é processado por violação de acordo com amigo por causa de escândalo de fita de sexo

Kevin Hartestá enfrentando um processo multimilionário de seu ex-amigo JT Jackson decorrente do infame escândalo de extorsão de fita de sexo… com Jackson dizendo que Hart não usou as palavras certas em seu pedido público de desculpas a ele.

TMZ obteve documentos judiciais do caso … onde JT alegou que Hart inicialmente fez alegações infundadas sobre seu papel nas filmagens e divulgação da infame fita de sexo de 2017 que aparentemente mostrava o comediante namorando Montia Sabbag.

Jackson diz que os dois chegaram a um acordo em 2021, onde ele disse que Hart concordou em fazer um pedido público de desculpas e ajudar a reabilitar a reputação pública de Jackson.

JT diz que eles tinham uma declaração pública totalmente escrita de que Kevin iria libertar – mas, quando chegou a hora, Jackson afirma que Hart se desviou da declaração preparada… incluindo uma parte do acordo que JT diz que exigia que Kevin dissesse que Jackson tinha nada a ver com qualquer suposto plano de extorsão.



Jackson diz que a mudança do texto crítico de Hart privou-o do benefício do acordo, que deveria ajudar a reparar sua reputação e capacidade de trabalhar na indústria.

Se você não se lembra… Jackson foi acusado de quatro acusações, incluindo tentativa de extorsão, tentativa de ocultação e venda de propriedade roubada, uso não autorizado de identidade pessoal e roubo de identidade em conexão com o suposto vazamento da fita. As acusações, no entanto, foram mais tarde caiu.

Jackson está processando Hart por quebra de contrato, inflição de sofrimento emocional e muito mais e quer pelo menos US$ 12 milhões em danos. Ele disse ao TMZ que essa provação causou sofrimento emocional e contratempos profissionais para ele e sua esposa… agravados pelo relacionamento azedo com um homem que ele considerava um irmão.



Ele acrescenta: “Mas já se passaram três anos desde que Kevin prometeu ajudar a limpar meu nome, sem sucesso. Então aqui estamos. Através deste processo, pretendo restaurar minha reputação, buscar responsabilidade e garantir que tais injustiças não aconteçam. outros.”