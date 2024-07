Kevin Magnussen deixará a Haas no final da temporada de Fórmula 1 de 2024

Kevin Magnussen deixará a Haas no final da temporada, confirmou a equipe na quinta-feira.

Magnussen é o piloto mais antigo da Haas, correndo com a equipe de 2017 a 2020 e novamente desde seu retorno à F1 em 2022.

A Haas já contratou o piloto júnior da Ferrari Oliver Bearman para uma vaga em 2025 e fontes da ESPN indicam que a equipe está perto de garantir Esteban Ocon, que deixará a Alpine no final da temporada.

As opções de Magnussen para estender sua carreira na F1 parecem limitadas — como acontece com a maioria dos outros, ele pode muito bem ter que esperar até que Carlos Sainz decida seu próximo passo antes que seu futuro fique mais claro.

A situação de Sainz também parece estar atrasando a mudança de Ocon para Haas, já que os pilotos mantêm planos de contingência abertos. Notícias sobre Ocon não são esperadas neste fim de semana.

Esta temporada será a última de Kevin Magnussen com a Haas, anunciou a equipe na quinta-feira. Kym Illman/Getty Images

Sobre sua partida iminente, Magnussen disse em uma declaração da equipe: “Gostaria de agradecer a todos na MoneyGram Haas F1 Team — estou orgulhoso de ter corrido por uma equipe tão boa de pessoas nos últimos anos. Em particular, gostaria de agradecer a Gene Haas por seu comprometimento comigo, principalmente por me trazer de volta mais uma vez em 2022, quando eu pensava, pelo menos naquela época, que meu tempo na Fórmula 1 havia terminado.

“Eu aproveitei alguns grandes momentos com esta equipe — memórias que nunca esquecerei. Enquanto estou ansioso pelo próximo capítulo da minha carreira de corrida, continuo totalmente focado em dar tudo o que tenho pelo resto de 2024 com a MoneyGram Haas F1 Team.”

Além de sua longa passagem pela equipe, Magnussen também garantiu a única pole position da Haas no Grande Prêmio do Brasil de 2022.

O chefe da Haas, Aayo Komatsu, elogiou Magnussen por sua contribuição à equipe ao longo dos anos.

“Gostaria de agradecer a Kevin por tudo o que ele nos deu como equipe — tanto dentro quanto fora da pista”, disse ele no comunicado da equipe. “Ele realmente tem sido um alicerce da nossa formação de pilotos ao longo dos anos. Ninguém correu mais para nós e tivemos alguns destaques memoráveis ​​juntos — não menos importante, um quinto lugar notável no Grande Prêmio do Bahrein em 2022, quando Kevin retornou para começar sua segunda passagem pela equipe.

“Ele não esperava pilotar um carro de Fórmula 1 naquele fim de semana, mas teve um desempenho notável que foi um tremendo impulso para toda a organização e mais uma vez mostrou seus próprios talentos ao volante.”

Magnussen conquistou um pódio na F1 em sua estreia com a McLaren, mas não repetiu o resultado desde então. Seu tempo na McLaren foi limitado a uma temporada, mas ele também teve um período na Renault em 2016 antes de mudar para a Haas no ano seguinte.