Khalil Rountree Jr. continua suspenso pela Comissão Atlética de Nevada após teste antidoping reprovado

O peso meio-pesado do UFC Khalil Rountree Jr. terá que esperar pelo menos mais um mês para chegar a uma resolução sobre sua suspensão da Comissão Atlética de Nevada após ter testado positivo para uma substância proibida antes de sua luta programada para o UFC 303 em junho.

Na terça-feira, a comissão votou unanimemente para estender a suspensão temporária de Rountree, que foi emitida inicialmente em 26 de junho, pendente de uma audiência disciplinar completa ou resolução potencial a ser alcançada em uma data posterior. Qualquer punição que esteja sendo imposta a Rountree provavelmente acontecerá na próxima reunião da comissão agendada para agosto.

Rountree já havia sido suspenso por dois meses pela Agência Antidoping de Esportes de Combate — a empresa interna que supervisiona o programa antidoping do UFC — pela mesma violação.

O lutador veterano testou positivo para 5a-androstanediol, 5b-androstanediol e androsterona, que são todos metabólitos de DHEA — um esteroide anabolizante proibido em todos os momentos para atletas. Rountree emitiu uma longa declaração após ser retirado do card do UFC 303 em junho, onde admitiu ter ingerido acidentalmente a substância proibida que era um ingrediente de um suplemento que estava tomando.

Rountree relatou seu erro ao UFC e forneceu informações para mostrar que a substância proibida foi incluída em um dos suplementos sem sua aprovação. A empresa por trás do suplemento também assumiu a responsabilidade pelo erro e o chamou de “um enorme descuido de nossa parte”.

Como resultado, Rountree recebeu uma suspensão de dois meses que expirou em 4 de julho.

Como Rountree foi licenciado para competir em Nevada no UFC 303, a comissão estadual também tem jurisdição sobre o teste antidoping reprovado, o que significa que ele também pode enfrentar punições adicionais além do escopo do programa antidoping do UFC.

Por enquanto, Rountree continua suspenso enquanto aguarda uma futura audiência com a comissão para decidir sobre uma possível punição pelo teste de drogas reprovado.

Rountree lutou pela última vez em dezembro de 2023, quando nocauteou o desafiante ao título do UFC Anthony Smith, o que estendeu sua sequência geral de vitórias para cinco consecutivas. Ele terá que esperar pelo menos até agosto para descobrir seu destino da Comissão Atlética de Nevada antes de poder retomar sua carreira.