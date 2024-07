Khiara Keating, do Manchester City, nega acusações de porte de drogas

Khiara Keating ingressou no Manchester City em 2015 e fez sua estreia no time principal em 2021. Foto de Naomi Baker – The FA/The FA via Getty Images

O goleiro do Manchester City e da Inglaterra, Khiara Keating, negou as acusações de posse de óxido nitroso, uma droga classe C, após comparecer ao tribunal na terça-feira.

A jovem de 20 anos foi presa no mês passado e se declarou “inocente” no Tribunal de Magistrados de Manchester e Salford, ao lado de sua mãe, Nicola, que enfrentava o mesmo crime.

Ambos receberam fiança incondicional antes de uma nova audiência para definir uma data de julgamento no mesmo tribunal em 10 de setembro.

Uma declaração da polícia da Grande Manchester disse: “Khiara Keating [27/06/2004] de Manchester foi acusado de posse de drogas classe C [Nitrous Oxide]. Ela comparecerá ao Tribunal de Magistrados de Manchester e Salford na terça-feira, 23 de julho.

“Essas acusações estão relacionadas a um incidente que ocorreu na terça-feira, 18 de junho, na Queens Road.”

O Manchester City não quis comentar as acusações.

Keating se tornou a jogadora mais jovem a ganhar a Luva de Ouro da Super Liga Feminina (WSL) na temporada passada, depois de não sofrer gols em nove jogos da liga pelo City, que terminou em segundo na WSL na temporada passada.

Ela recebeu sua primeira convocação para as Lionesses em outubro e fez parte do time da gerente Sarina Wiegman para as recentes eliminatórias da Euro 2025, mas ainda não fez sua estreia sênior. Ela jogou pela Inglaterra nos níveis Sub-17, Sub-19 e Sub-23.