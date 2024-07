Khloe Kardashian lança festa de aniversário com tema de dinossauro para Tatum

Khloe Kardashian deu uma festa de aniversário com tema T-Rex para o filho Tatum – e pelo que parece – foi um momento estrondoso!

Khloe postou uma série de vídeos/fotos no Instagram no domingo que mostravam Tatum completando 2 anos em sua comemoração com alguns dos outros Kardashians, nomeadamente Kim K e Kris Jenner.

O ex-Tristan Thompson de Khloe e suas melhores amigas gêmeas, Malika e Khadijah Haqq, também compareceram ao sarau na selva.

Confira as fotos/vídeos… Khloe, Tatum and Co. festejou no quintal de uma casa repleta de esculturas de dinossauros, ovos de dinossauro, piscina para se refrescar com carros alegóricos em formato de folhas e muitas árvores e vegetação.

Ah, e não vamos esquecer dos balões multicoloridos de vários tamanhos e da trilha sonora de Jurassic Park. Belo toque, Khloe.

Os convidados foram recebidos na entrada da casa por uma estátua do Tiranossauro Rex com placas verdes estampadas com várias mensagens: “Tatum Two-a-Saurus”, Rawr Ahead “e” T-Rex Zone “.

Kris, é claro, chegou em grande estilo com seu traje todo branco, já que Khloe a chamava de “lenda”. Mas Kris era toda voltada para Tatum, dizendo que mal podia esperar para ver o garotinho.

Quanto à comida, todos puderam mastigar nuggets de frango em formato de dinossauro, tortilhas com guacamole, batatas fritas e bandejas de frutas.

Além disso, havia pilhas de biscoitos deliciosos, donuts e guloseimas de arroz Krispy – todos capturando o espírito dos dinossauros. Khloe até filmou um close do monstruoso bolo de três camadas de Tatum.