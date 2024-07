Kim Kardashian mostra lesão brutal no dedo em novo teaser de ‘Kardashians’

Kim Kardashian está revelando uma lesão em um próximo episódio de “The Kardashians”… uma que a mãe de quatro filhos jura que foi mais dolorosa do que o parto.

Um teaser trailer de um próximo episódio do show… e, durante o clipe, ela vai até um consultório médico – onde os fãs vislumbram o dedo desfigurado de Kim.

Confira o pequeno clipe… a ponta do dedo médio esquerdo parece completamente arrancada com sangue seco ao redor do ferimento. É muito horrível e, pela foto, parece que a própria KK mal consegue olhar.