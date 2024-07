Kim Kardashian se interessou por tratamento facial com esperma de salmão apoiado por Jennifer Aniston

Kim Kardashian está de volta com outro truque anti-envelhecimento selvagem… desta vez, ela está brincando com esperma de salmão.

Sim, você ouviu certo! No último episódio de “The Kardashians”, Kim disse casualmente ao seu momager Kris Jenner“Eu fiz um tratamento facial com esperma de salmão com esperma de salmão injetado em meu rosto.”