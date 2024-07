King Green ataca o “garoto mimado” Paddy Pimblett: “Fui forjado pelo fogo. Você, eles construíram você”

King Green acredita que Paddy Pimblett está recebendo tratamento preferencial do UFC.

Neste sábado, Green e Pimblett se enfrentam na luta principal do UFC 304. A luta é a oportunidade de Pimblett de entrar no top 15 dos leves do UFC e, à medida que se aproxima, as tensões aumentam entre os dois. Essa tendência continuou na quarta-feira, quando Green atacou Pimblett durante o dia da mídia do UFC 304, chamando “The Baddy” de um garoto mimado que não mereceu as coisas que está recebendo do UFC.

“A questão é que o garoto estava ficando um pouco impetuoso demais”, disse Green. “Eu sou um cara humilde. Eu acredito em ser humilde. Por algum motivo, ele continua me chamando de cara convencido. Ele é o filho da mãe convencido. Para mim, é como se eu tivesse conquistado meu lugar. Estou aqui há tanto tempo. Acho que estou aqui há 12 anos, lutando. E não apenas 12 anos em que luto uma vez por ano e depois saio e volto no ano seguinte e luto. Não, consistentemente fazendo quatro, cinco lutas por ano. Então, para mim, é um pouco diferente, onde eu conquistei meu lugar.

“Aquele cara estava falando demais e latindo e eu fiquei tipo, ‘Quem é esse cara?’ … Ele começou a agir como se fosse o cara. O problema para mim, eu o chamo de garoto mimado. Garoto mimado. Certas crianças que não sabem que você tem a casa inteira, tudo foi construído em torno de você. E eu acho que para mim, isso remonta aos meus dias de onde eu venho porque eu não tinha mãe e pai. Eu vi essas crianças agirem assim na escola, ‘Cara, elas nem sabem como tratam a mãe e o pai. Elas são mimadas.’ Ele age da mesma forma. Ele não percebe que o UFC está trabalhando com ele, dando a ele todas as oportunidades, construindo você. Eu tive que ganhar isso. Eles tiveram que me colocar no fogo. Eu fui forjado pelo fogo. Você, eles construíram você. Há uma diferença entre nós.”

Ex-campeão peso-pena do Cage Warriors, Pimblett foi uma das maiores estrelas do MMA no Reino Unido antes mesmo de entrar para o UFC em 2021 e, como tal, entrou na promoção com grande alarde. Pimblett cumpriu essa promessa com um início de 5-0 em sua gestão no UFC, e The Baddy só cresceu em confiança e fanfarronice. Mas Green diz que isso logo chegará ao fim.

“É isso que estou dizendo, as crianças mimadas versus as crianças legais”, disse Green. “As verdadeiras. Ele não sabe que está tendo a porta aberta e ele consegue passar por ela. Tudo o que ele tem que fazer é calar a boca, sorrir e ele tem a ostra inteira. Mas em algum lugar ali, ele tem que começar a ficar impetuoso. Eu sinto que quando você começa a ganhar, você pode ficar bêbado com isso, onde você começa a se sentir você mesmo. Ele começa a falar merda, tipo, sim, alguém ainda não estourou essa bolha. Ninguém estourou sua bolha e te deixou saber que isso é uma falsa realidade.”

Green dificilmente é o primeiro a sugerir que Pimblett recebe uma mão mole do UFC, e não sem razão. Mais recentemente, Pimblett enfrentou Tony Ferguson no UFC 296, apesar de Ferguson estar em uma sequência de seis derrotas consecutivas antes da luta, enquanto Pimblett estava em uma sequência de quatro vitórias consecutivas no UFC. E para esta luta, Pimblett está recebendo o tratamento muito especial de ganhar shorts de luta personalizados, uma honra que antes era concedida principalmente a campeões ou ex-campeões. E isso parece ser a gota d’água para Green.

“Você sabe como me irritar! É por isso que estou chutando a bunda dele um pouco mais”, disse Green. “É disso que estou falando, das crianças mimadas. Eu trabalhei tanto para essa porra de empresa, aceitei tantas brigas em cima da hora, mão quebrada, isso e aquilo, joguei a empresa nas costas mil vezes. Eu lutei com um cara, tive que voltar e lutar contra o islamismo [Makhachev] 10 dias depois!

“Eu fiz o máximo por essa porra de empresa para conseguir meus shorts, mas esse cara simplesmente vem aqui, entra e pega. É tipo, uau! É disso que eu estou falando, dessa merda mimada. Tudo o que ele tinha que fazer era dizer, ‘Ei, eu quero meus shorts!’ e eles deram a ele os shorts. Então agora eu vou chutar a bunda dele por esse motivo. Eu vou chutar a bunda dele por isso e é isso. Vamos lá.”

O UFC 304 acontece no sábado no Co-op Live em Manchester, Inglaterra.