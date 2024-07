King Green convence Dana White a dobrar os bônus do UFC 304 para US$ 100 mil

O Rei Verde poderia muito bem ter estabelecido um decreto real.

Na coletiva de imprensa de quinta-feira antes do UFC 304, o veterano peso leve perguntou ao CEO do UFC, Dana White, se os lutadores que competiriam no evento de sábado em Manchester, Inglaterra, poderiam ter seus bônus dobrados dos usuais $ 50.000 caso ganhassem um prêmio de Performance da Noite ou Luta da Noite. White concordou verbalmente e o MMA Fighting confirmou com os oficiais que os vencedores do bônus agora ganharão $ 100.000 neste fim de semana.

O tópico foi levantado depois que White foi questionado se o UFC 304 marca a maior noite da história do MMA do Reino Unido, dado que os campeões britânicos Leon Edwards e Tom Aspinall estão defendendo seus títulos no card. White anunciou que o evento quebrou o recorde de bilheteria do Co-op Live, embora tenha notado que o local só está aberto desde maio.

No entanto, essa informação levou Green — que luta contra o astro inglês Paddy Pimblett no sábado — a fazer seu pedido.

“Tio Dana, vamos apimentar um pouco”, disse Green. “Podemos ganhar cem Gs por isso? Podemos ganhar cem? Vamos apimentar um pouco.”

Depois de alguma conversa no palco, White disse que Edwards apoiou a ideia.

“Leon diz: ‘Sim’”, disse White.

Edwards defende o título dos meio-médios do UFC contra Belal Muhammad no evento principal de sábado. Ao ouvir que um bônus agora renderá um cheque de seis dígitos, Muhammad soltou um animado, “Vamos lá!”, mas Edwards rapidamente jogou água nas esperanças de seu rival.

“Belal, não se preocupe com isso, você não vai nocautear ninguém”, disse Edwards.

Mike Heck contribuiu para esta reportagem.