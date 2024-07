King Green dá os primeiros comentários sobre a derrota esmagadora de Paddy Pimblett no UFC 304

King Green teve uma das noites mais decepcionantes de sua carreira no UFC 304.

O veterano de 50 lutas esperava ser o primeiro lutador a vencer Paddy Pimblett dentro do octógono, mas foi finalizado no primeiro round, perdendo por finalização pela primeira vez desde 2009 e apenas a terceira vez na história.

Na segunda-feira, Green refletiu sobre a perda em seus primeiros comentários públicos desde o evento de sábado.

“Que dia”, disse Green em uma história do Instagram. “Obrigado, pessoal, por me checarem. Estou bem, eu acho. Merdas acontecem. Sinto como se eu tivesse escorregado em alguma merda e tudo tivesse acontecido do jeito perfeito, eu tive uma noite ruim. Sem desculpas. Merdas acontecem.

“Eu vivo por um código: Mate ou seja morto. Hoje eu fui morto. Que o ridículo comece, eu sei o que vem com isso. Vocês podem falar suas merdas, eu sei o que vem com isso.”

O que torna a derrota de Green particularmente desconcertante é que ele iniciou o grappling com Pimblett, um lutador maior conhecido por suas habilidades no chão. Pimblett estava tendo sucesso na trocação, mas ainda foi surpreendente ver Green ir para seu wrestling tão cedo na luta. Logo após uma queda de Green, Pimblett garantiu um triângulo que eventualmente deixou Green dormindo.

Pimblett melhorou para 6-0 no UFC com a vitória e deve ter um número ao lado de seu nome quando a promoção atualizar seu ranking oficial.