‘King Mo’ Lawal encerra aposentadoria para assinar com o BKFC, pronto para estreia sem luvas em setembro

O ex-campeão do Strikeforce e veterano do Bellator, Muhammed “King Mo” Lawal, está retornando da aposentadoria e competindo pela primeira vez em quase cinco anos após assinar um contrato com o BKFC.

Em sua estreia, o veterano de 43 anos enfrentará Dave Mundell em uma luta de meio-pesados ​​no próximo card do BKFC 66 em Hollywood, Flórida, em 13 de setembro.

É uma mudança surpreendente para Lawal, que se dedicou ao coaching nos últimos anos como um dos principais instrutores da American Top Team na Flórida. Na época de sua aposentadoria, Lawal comentou que o fim de sua carreira estava demorando muito para chegar, principalmente devido a problemas de saúde com seu corpo.

“Isso está na minha mente há um tempo”, Lawal disse ao MMAFighting sobre sua decisão de se aposentar em 2019. “Eu simplesmente coloquei isso na parte de trás da minha cabeça. Era a dor das lesões que estava me atrapalhando e minha falta de amplitude de movimento do meu quadril e joelho. Tenho lutado a maior parte da minha carreira sem pernas, com um joelho ou quadril machucados, e depois que fiz aquela cirurgia no quadril onde colocaram titânio no meu quadril, isso meio que me fez pensar — ​​vou precisar de uma substituição do joelho, vou precisar de uma substituição do cotovelo, vou precisar de uma substituição do quadril.

“Eu estava tipo, estou ficando velho, tenho 38 anos, tenho filhos. Não consigo nem correr agora. Não consigo nem trotar, sério. Estou tão ruim assim. Chegou ao ponto em que se não consigo trotar, correr ou ser explosivo, então tenho que parar.”

Além de sua carreira no MMA, Lawal foi um lutador incrivelmente talentoso que competiu no Oklahoma State, onde foi um All-American. Foi somente depois de perder a chance de entrar para o time olímpico em 2008 que Lawal decidiu fazer sua mudança para o MMA.

Lawal ainda não falou sobre sua decisão de retornar, mas com base no que muitos outros lutadores veteranos declararam no passado, a preparação para o BKFC não é tão fisicamente extenuante quanto se preparar para uma luta de MMA, onde luta agarrada e wrestling são obrigatórios.

Não importa o motivo, Lawal está saindo da aposentadoria e se lançando de cabeça no BKFC contra Mundell, que é o atual campeão dos médios com um histórico geral de 8-1 em competições de luta sem luvas.

O evento principal do card verá o campeão peso galo Alberto Blas colocar seu título em jogo contra Ryan Reber.