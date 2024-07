Kings apostam em DeRozan – Ele vai se destacar como artilheiro em Sacramento?

Adrian Wojnarowski, da ESPN, relatou no sábado à noite que o Sacramento Kings está adquirindo o agente livre DeMar DeRozan em um acordo de assinatura e troca de três anos e US$ 74 milhões envolvendo o Chicago Bulls e o San Antonio Spurs. Como parte do acordo, Harrison Barnes e uma troca de escolha desprotegida de 2031 irão para o Spurs, enquanto Chris Duarte, duas escolhas de segunda rodada e dinheiro irão para o Bulls.

Os Kings têm procurado adicionar outro jogador estrela a um núcleo que inclui De’Aaron Fox, Domantas Sabonis, Keegan Murray e Malik Monk após perderem os playoffs na temporada passada. Essa troca traz implicações significativas para o fantasy basketball e apostas. Mas isso fará dos Kings um verdadeiro concorrente na Conferência Oeste? Vamos dar uma olhada mais de perto. — Eric Moody

Valor de fantasia: DeRozan pode prosperar como artilheiro em Sacramento?

O seis vezes All-Star, que fará 35 anos no mês que vem, vem de uma impressionante sequência de três anos com os Bulls, durante a qual DeRozan teve uma média de 25,5 PPG. Uma grande parte dessa pontuação veio da área de médio alcance. DeRozan tem sido o artilheiro mais prolífico em tentativas de médio alcance durante esse período, e a margem entre ele e o segundo maior artilheiro de volume, Kevin Durant, é ampla. Na temporada passada, ele teve uma média de 24,0 PPG, 4,3 RPG e 5,3 APG. DeRozan também terminou em segundo na votação de Jogador Clutch do Ano, atrás de Stephen Curry. Além disso, ele liderou a liga em minutos totais jogados na temporada passada aos 34 anos, tornando-o o jogador mais velho a atingir esse feito. DeRozan não perdeu mais de 11 jogos em uma temporada desde 2012.

No início de sua carreira, DeRozan passou a maior parte do tempo como ala-armador antes de fazer a transição para ala-armador nos últimos cinco anos. Ele continuará sendo uma das principais opções de fantasy com os Kings, particularmente em ligas de pontos versus formatos de categoria. No entanto, ele não ajudará os Kings a lidar com sua necessidade de tamanho, comprimento e defesa, o que é crucial, já que Sacramento está na metade inferior da liga em pontos permitidos por 100 posses nesse período. — Temperamental

Inscreva-se no ESPN Fantasy Basketball hoje mesmo e jogue de graça!

Implicações nas apostas: os Kings são concorrentes legítimos em 2024-25?

Em 2023, os Kings foram aos playoffs pela primeira vez desde a temporada 2005-2006. No entanto, na temporada passada, Sacramento chegou ao torneio play-in e perdeu para o New Orleans Pelicans na disputa pela oitava colocação. Embora os Kings estivessem desesperados por alguém que não fosse Fox para comandar o ataque e criar arremessos em um cenário de playoff de alto nível, não consigo me livrar da sensação de que a adição de DeRozan é mais sobre satisfazer um grupo de proprietários que busca recapturar a magia da temporada 2022-2023. Deixe-me explicar.

Sacramento se classificou na metade superior da liga em pontos marcados por 100 posses nas últimas duas temporadas. O mantra dos Kings é jogar em um ritmo rápido e superar os oponentes enquanto joga uma defesa medíocre. Enquanto DeRozan dá aos Kings uma terceira opção legítima atrás de Fox e Sabonis, a realidade é que a defesa é a maior preocupação aqui.

Jogue Fantasy Basketball de graça Crie ou junte-se a uma liga de basquete fantasy na ESPN. Sua corrida de campeonato começa hoje! Inscreva-se hoje!

O problema é que DeRozan não é ótimo na defesa, e ele não consegue causar muito impacto no ataque quando não tem a bola. Os Kings já têm muito controle de bola com Fox e Monk, ambos comandando altas taxas de uso. Além disso, os Kings executam muito de seu ataque por meio de Domantas Sabonis. Seu sistema enfatiza o movimento, tanto fora da bola quanto com seus jogadores, mas DeRozan é um pouco um defensor da bola. Embora seja um criador de jogadas sólido quando tem a bola, Fox e Monk também não são conhecidos por sua defesa excepcional.

Além disso, os Kings não têm um protetor de aro de ponta, e sejamos realistas, Sabonis é um grande ofensivo em primeiro lugar. A perda de Barnes, especialmente na defesa, será sentida pelos Kings. Embora Keon Ellis tenha surgido como um excelente defensor no final da temporada passada, com DeRozan na cidade, Ellis terá minutos suficientes para causar impacto?

Embora seja um clichê, a frase “defesa vence campeonatos” é verdadeira na NBA. Embora adicionar um jogador talentoso como DeRozan possa parecer uma ótima jogada na superfície, os problemas defensivos dos Kings serão difíceis de superar em uma Conferência Oeste lotada. Até que Sacramento resolva essas questões, é difícil levá-los a sério como um concorrente ao título da conferência (+3300 na ESPN BET) ou ao campeonato da NBA (+7500). No entanto, DeRozan eleva o piso da temporada regular dos Kings em termos de total de vitórias, dado que Sacramento agora tem dois jogadores de alto desempenho em DeRozan (+20000 para ganhar o MVP da temporada regular) e Fox. Isso também torna a aposta nos Kings para vencer a Divisão do Pacífico (+370) uma aposta intrigante. — Temperamental

Probabilidades da Divisão do Pacífico:

Klay Thompson leva sua habilidade de arremessos de fora para Dallas. Cary Edmondson-USA TODAY Esportes

Outras movimentações na NBA:

Klay Thompson para o Dallas Mavericks: Thompson deixou sua casa, Warriors, para se juntar a um time do Mavericks que precisa desesperadamente de um arremessador de 3 pontos consistente na ala. Durante a temporada regular, os Mavericks jogaram com dois alas que partiram – Tim Hardaway Jr. e Derrick Jones Jr. – um total combinado de mais de 50 minutos por jogo, e nesse tempo eles combinaram 23,0 PPG em um total combinado de 8,1 de 18,9 (42,9 FG%) do campo e 3,8 de 10,7 (35,5 3P%) atrás do arco. Thompson deve ser capaz de produzir muito próximo desse volume de pontuação e arremessos de 3 pontos em cerca de 60% desses minutos, devido à melhor eficiência de arremessos. Thompson deve ter arremessos melhores em Dallas, jogando com a gravidade e a criação de jogadas de Luka Doncic e Kyrie Irving, do que o que ele estava acostumado no Golden State. Em vez de ter que operar tanto em movimento, o que se tornou mais desafiador à medida que ele envelheceu e se recuperou de lesões graves nas pernas, Thompson deveria ter mais chances de aparecer, principalmente nos cantos.

É a sua liga. Administre-a como quiser. Escolha o tamanho da sua liga, personalize a pontuação e defina as regras que deseja para criar a liga de basquete fantasia você quer jogar. Crie sua liga personalizada gratuitamente!

Antes das mudanças de offseason, enquanto estava com os Warriors, eu tinha Thompson projetado em torno de 130º no meu ranking muito cedo. Essa mudança provavelmente o coloca de volta no meu top 100 como uma opção flexível inicial sólida.

Buddy Hield para o Golden State Warriors: A lógica para essa mudança parece clara. Os Warriors perderam Klay Thompson e o substituíram pelo jogador cujo jogo ofensivo mais se assemelha ao dele. Com os Warriors na temporada passada, Thompson teve uma média de 17,9 PPG em 6,4 de 14,7 (43,2%) FG e 3,5 de 9,0 (38,7 3P%) do centro da cidade em 29,7 MPG. Hield tem médias de carreira de 43,4 FG% e 30,0 3P%, em arremessos muito semelhantes aos que ele deveria ter com os Warriors. Thompson começou a maior parte da temporada passada, mas no final ele estava saindo do banco. Hield também misturou começar e sair do banco para o Indiana Pacers e o Philadelphia 76ers na temporada passada. Ele jogou menos minutos (25,7 MPG) do que Thompson na temporada passada, mas na temporada anterior teve uma média de 31,0 MPG para os Pacers e marcou 16,8 PPG.

Uma área em que Hield tem uma vantagem clara sobre Thompson é a disponibilidade. Hield perdeu em média um jogo por temporada em sua carreira, e essa durabilidade ajuda seus totais projetados de fantasia. Antes da mudança, Hield projetava para uma posição de escalação de fantasia limítrofe na casa dos 130 do ranking. Com essa mudança, ele sobe para um pouco fora do top 100, firmemente em jogo por uma posição flexível inicial em ligas típicas de basquete de fantasia.

Harrison Barnes para o San Antonio Spurs: Barnes é um veterano de 12 anos com um histórico de disponibilidade e pontuação profissional, tanto dentro quanto fora do arco. Barnes se torna o segundo veterano notável a se juntar aos jovens Spurs nesta offseason, e presumivelmente ele deverá trabalhar com Chris Paul para ajudar Victor Wembanyama e os Spurs em desenvolvimento a aprender a jogar basquete vencedor. Não está claro se Barnes começará ou sairá do banco, mas ele provavelmente marcará mais pontos por minuto jogando fora de Wembanyama em um time sem marcadores de perímetro dominantes do que ele fez em um time do Kings que estava abarrotado de opções de pontuação de perímetro.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Antes da mudança, eu tinha Barnes classificado em 141º no meu ranking muito cedo. Ele tem potencial para subir para a faixa de 110 a 130 com essa mudança, com a variabilidade ligada ao seu papel incerto. Devemos ter uma ideia melhor de qual deve ser seu papel mais tarde na offseason.

Caleb Martin para o Philadelphia 76ers: Martin alternou entre começar e sair do banco para o Heat nas últimas duas temporadas, mas parece programado para ser o quinto titular do 76ers nesta temporada. Ele seria um jogador de função 3-and-D forward em um time do 76ers com três marcadores de alto uso, então provavelmente produziria números semelhantes aos 10,4 PPG, 5,5 RPG, 2,6 APG, 1,4 3 pontos e 1,4 roubos e bloqueios combinados que ele teve em média em 23 partidas pelo Heat na temporada passada.

Antes da mudança, Martin estava em 182º lugar no meu ranking muito cedo, fora do alcance do draft para todas as ligas de fantasy, exceto as mais profundas. Se ele for titular em tempo integral na Filadélfia, seu lado positivo pode deixá-lo mais perto do top 150 e ser considerado para o draft de fantasy de rodada tardia. — André Snellings