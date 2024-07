Kit Harington mostra abdômen rasgado nos bastidores do show do West End

Kit Harington está jogando um “Game of Abs” … negociando Westeros por uma peça no West End de Londres – e o cara parece arrasado em uma foto dos bastidores.

O ator apareceu sem camisa em foto postada por Jeremy O. Harris, o escritor de “Slave Play” – um programa atualmente em exibição na capital da Inglaterra, coestrelado por Kit. E confira a foto para sua inspiração diária de fitness.

Harington está vestindo apenas calças nos bastidores, com um tanquinho esculpido em exibição para todos no vestiário. Nenhum sorriso no rosto de KH, mas parece que ele está sob controle.

Kit não postou a foto sozinho – e parece que ele não ficará feliz com isso na internet, porque Harris escreveu: “Kits vai me matar por postar isso. Compartilhe para que ele me perdoe.”

Não há nenhuma razão real para Kit se preocupar com sua armadilha da sede… a internet está dando ótimas críticas a essa foto – com muitos brincando que estão prontos para pegar um avião para Londres na esperança de ficar com o galã.

Aliás… “Slave Play” segue três casais inter-raciais modernos atuando em “terapia de performance sexual antes da guerra” em uma plantação na Virgínia – e – pelas cenas dos bastidores de Harington, parece que ele está abraçando o desafio .