Klay Thompson fez a escolha certa ao se mudar para o Mavs, diz Steve Kerr

LAS VEGAS — Após seu primeiro treino com a equipe dos EUA antes das Olimpíadas, o técnico do Golden State Warriors, Steve Kerr, falou sobre a saída de Klay Thompson para o Dallas Mavericks e desejou boa sorte ao cinco vezes All-Star após “13 anos incríveis”.

“O que ele fez pelo time, pela organização, pela Bay Area, por mim pessoalmente — o relacionamento que tivemos, todo o sucesso incrível, mas o mais importante, passar por tudo isso juntos, foi muito significativo e incrível”, disse Kerr, que treinou Thompson por 10 de suas 13 temporadas no Golden State.

“Vamos sentir falta de Klay. Desejamos a ele o melhor. Essas coisas raramente acontecem como você quer, onde você tem que desenhar e executar e todos saem juntos. Esperávamos que isso pudesse acontecer, mas não aconteceu. Desejamos a Klay o melhor, mas o amamos e sentiremos sua falta.”

Thompson concordou com um acordo de três anos e US$ 50 milhões para se juntar aos Mavericks como um agente livre na segunda-feira; a assinatura e troca com Dallas, que incluiu seis equipes no total, foi anunciada oficialmente na noite de sábado. Marcou o fim de uma corrida com os Warriors que resultou em quatro campeonatos e na formação do maior backcourt de arremessos da liga com Thompson e Stephen Curry.

Mas depois de uma temporada difícil que o viu ser tirado da escalação inicial por um tempo, Thompson decidiu que era hora de fazer uma mudança. Kerr disse que conversou com Thompson sobre sua decisão e que ele “entende completamente” de onde ele estava vindo.

“Esse é realmente meu trabalho como treinador, ajudá-lo”, disse Kerr. “Acho que essa foi realmente a coisa mais difícil para Klay, lidar com as lesões e as consequências. Dois anos, ficar fora por dois anos seguidos com lesões que ameaçavam sua carreira. Antes disso, Klay… Ele não precisava de muitos conselhos. Nos últimos dois anos, ele precisou porque isso tem sido muito difícil para ele. Estou surpreso com sua capacidade de se recuperar dessas lesões, de nos ajudar a ganhar outro campeonato, de jogar no nível em que ele jogou.”

Kerr disse que a mudança foi a decisão certa para Thompson.

“Acho que faz sentido para ele, em seu coração, mudar de ritmo, mudar de local”, disse Kerr. “Sair da Califórnia, ir jogar em um time diferente. É o que é certo para ele agora.”

Kerr está intimamente familiarizado com o processo de mudança de seus próprios dias de jogador, tendo visto de perto como os times do Chicago Bulls liderados por Michael Jordan no final dos anos 1990 chegaram ao fim. Ele disse que a história pessoal ajudou a dar-lhe contexto para o estado atual dos Warriors, e ele admitiu que nunca sentiu que o time teria um final de conto de fadas.

“Eu nunca tive fantasias de que essa coisa iria continuar por mais cinco, seis anos e Steph, Klay e Dray iriam se aposentar juntos e eu iria me aposentar com eles. … Nunca houve esse pensamento”, disse Kerr. “Estou na liga há muito tempo, seja em Chicago ou em outras situações. Nunca é fácil, quando essas coisas começam a acabar.

“Mas o mais importante é que os relacionamentos perduram. As memórias perduram. Klay vai ter uma estátua do lado de fora do Chase [Center] um dia, ele será amado por seus companheiros de equipe e treinadores e nossos fãs para sempre. E sim, nunca é fácil. Mas tudo vai, eu acho, tudo vai dar certo para todos.”