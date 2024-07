Klay Thompson posta despedida sincera aos Warriors e Bay Area

Klay Thompson escreveu uma postagem de despedida para o Golden State Warriors e seus fãs na sexta-feira, chamando suas 13 temporadas com a franquia de “os melhores momentos da minha vida”.

Thompson, 34, marcou o fim de uma era no Golden State na segunda-feira, quando ele concordou com um acordo de três anos e US$ 50 milhões com o Dallas Mavericks. Ele passou toda a sua carreira com o Warriors, ajudando a levá-los a quatro campeonatos da NBA.

“Oh Bay Area, não há palavras e imagens suficientes para transmitir o que realmente sinto por vocês”, ele escreveu em um post no Instagram na sexta-feira. “Do fundo do meu coração, muito obrigado pelos melhores momentos da minha vida. Foi uma honra vestir a camisa do Dubs desde o primeiro dia. Eu realmente só queria ser o melhor que eu pudesse ser e ajudar a trazer o máximo de campeonatos possível para a região. A melhor parte não foram os anéis, foram as amizades que fiz que durarão a vida toda.”

Thompson continuou escrevendo: “Não fique triste porque acabou, fique feliz porque aconteceu.”

O relacionamento de Thompson com os Warriors ficou cada vez mais tenso na temporada passada por causa de discussões de contrato e sua iminente free agency. Sua infelicidade cresceu conforme seu papel no time flutuava, incluindo sua transferência para um papel de banco no final de fevereiro. Cinco vezes All-Star, Thompson teve uma média de 17,9 pontos por jogo na temporada passada, sua menor média desde 2012-13.

Os Warriors desejaram boa sorte a Thompson no início desta semana, dizendo que estão ansiosos para aposentar sua camisa número 11, enquanto Stephen Curry, seu colega Splash Brother, prestou homenagem a ele com uma mensagem no Instagram.

“Vou sentir sua falta”, Curry escreveu no Instagram na terça-feira. “Mesmo que não terminemos a jornada juntos, o que fizemos nunca mais será feito. Não poderia ter imaginado uma corrida melhor com você e [Draymond Green]. Mudou toda a Bay Area. Mudou a forma como o jogo é jogado. Killa Klay no centro de tudo. Obrigado por tudo, mano. Vá se divertir jogando basquete e fazendo o que você faz.

“Splash Bros 4 Life, meu chapa.”

Kevin Durant, que jogou três temporadas com Thompson, ganhando dois títulos, também saudou seu ex-companheiro de equipe na sexta-feira, chamando-o de “um Deus da Bay Area”.

“Um capítulo se fecha, outro se abre”, escreveu Durant no Instagram. “Continue fazendo isso, campeão.”