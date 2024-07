Koeman: Holanda desafiou céticos e marcou semifinal para a Inglaterra

BERLIM — Ronald Koeman disse que sua seleção holandesa provou que seus céticos estavam errados após virar o jogo e derrotar a Turquia nas quartas de final da Euro 2024.

A Holanda marcou dois gols no segundo tempo no espaço de seis minutos para reverter uma desvantagem de 1 a 0 no intervalo e vencer por 2 a 1, classificando-se para a semifinal contra a Inglaterra.

Depois, Koeman disse que o resultado mostrou que as acusações de que seus jogadores não têm “coração” são falsas.

“Acho que para toda a nação é algo especial”, disse Koeman em entrevista coletiva.

“Somos uma nação pequena e estamos muito orgulhosos de fazer parte da semifinal com Inglaterra, França e Espanha.

“Tivemos que sofrer esta noite, mas em toda a Eurocopa não existe uma fase fácil.

“Foi realmente uma partida emocionante e tivemos um grande coração e às vezes recebemos críticas sobre isso, que não temos isso em comparação com outras nações. Os jogadores mostraram um grande coração esta noite depois de perder por 1 a 0.”

A Holanda mostrou resiliência na luta para derrotar a Turquia e chegar às semifinais da Euro 2024. Oguz Yeter/Anadolu via Getty Images

O resultado significa que a Holanda jogará a primeira semifinal da Eurocopa desde 2004.

Eles enfrentam a Inglaterra em Dortmund na quarta-feira, depois de precisarem de prorrogação e pênaltis para derrotar a Suíça no início do dia.

As duas eliminatórias da Inglaterra foram para a prorrogação, mas Koeman descartou a sugestão de que seus jogadores deveriam estar mais descansados ​​depois de derrotar a Romênia nas oitavas de final e a Turquia em 90 minutos.

“Se você vence a partida, isso sempre dá uma boa sensação”, disse ele.

“Precisamos nos recuperar como a Inglaterra. Não é a diferença física entre eles e nós. Jogamos no mesmo dia, precisamos viajar como eles. Não é o físico que decidirá o resultado.

“Será uma grande noite na quarta-feira entre duas grandes nações, em termos históricos.”