Korda, Vu, Zhang se preparando para Paris no Campeonato Amundi Evian

A maioria das melhores golfistas do mundo está competindo no Amundi Evian Championship desta semana, o quarto grande campeonato da temporada, e para muitas, esta não será a única viagem à França neste verão.

Sessenta golfistas retornarão a Paris de 7 a 10 de agosto para a competição olímpica feminina de golfe no Le Golf National, local da Ryder Cup de 2018. A ex-estrela do Duke, Celine Boutier, atual campeã do Amundi Evian Championship, representará a França nas Olimpíadas.

Cada uma das 10 melhores jogadoras do Rolex Women’s World Golf Rankings se classificou para as Olimpíadas, incluindo a número 1 do mundo, Nelly Korda, a número 2, Lilia Vu e a número 8, Rose Zhang, que representarão os EUA.

“Nossa, estou tão animada”, disse Korda. “Sempre que consigo representar meu país é uma honra muito grande. Conseguir fazer isso nas Olimpíadas vai ser uma experiência incrível de novo. Conseguir fazer isso em Paris, talvez neste ano conseguir assistir a alguns esportes que não conseguimos fazer no Japão e em Tóquio.”

Korda, 25, é a atual medalhista de ouro após terminar 17 abaixo do par 267 nas Olimpíadas de Tóquio em agosto de 2021. Ela terminou uma tacada melhor que a japonesa Mone Inami e a neozelandesa Lydia Ko. Inami derrotou Ko em um playoff de morte súbita para reivindicar a medalha de prata.

Korda lutou contra a chuva, o calor e a umidade para se tornar a primeira mulher dos EUA a ganhar uma medalha de ouro desde que Margaret Abbott venceu nas Olimpíadas de Paris em 1900. O golfe não foi incluído nas Olimpíadas de 1904 a 2012.

Em Tóquio, a irmã de Korda, Jessica, fez um cartão de 7 abaixo do par 64 para a pontuação mais baixa da rodada final e empatou em 15º. Jessica Korda não compete no LPGA Tour desde maio de 2023 após lidar com uma lesão nas costas. A seis vezes vencedora do LPGA deu à luz seu primeiro filho, um menino chamado Greyson, em fevereiro.

“Vai ser um pouco triste não poder ir com minha irmã”, disse Nelly Korda. “Acho que foi isso que foi tão especial em 2021, poder compartilhar essa experiência com Jess. Mas, sim, estou realmente animada para representar os EUA nas Olimpíadas novamente.”

Korda mantém sua medalha de ouro em uma prateleira em seu escritório. Sua mãe, Regina Rajchrtová, competiu no tênis pela Tchecoslováquia nas Olimpíadas de Verão de 1988 em Seul. Seu pai, Petr Korda, foi classificado como o número 2 do mundo e venceu o Aberto da Austrália de 1998. Seu irmão, Sebastian, também é um jogador profissional de tênis.

“Nunca foi realmente um sonho para mim porque nunca foi uma realidade até 2016, quando o golfe foi introduzido novamente nas Olimpíadas”, disse Nelly. “Era algo a cada quatro anos ou até dois anos. Nós amávamos assistir aos Jogos de Inverno também, que todos nós assistíamos como uma família. Naquela época, era apenas minha mãe que conseguia representar seu país.”

Esta semana, Korda espera mudar as coisas depois de perder três cortes seguidos, incluindo em dois majors — o US Women’s Open e o KPMG Women’s PGA Championship. Antes disso, ela havia vencido seis vezes em sete partidas.

“Acho que já passei por todas as emoções possíveis, e estamos apenas em julho, no campo de golfe”, disse Korda. “Sabe, eu amo esse jogo. Eu amo o ruim, eu amo o bom. O ruim faz você apreciar o bom e é assim que é. É esporte. Se você se importa tanto com isso, você vai simplesmente passar pela onda da montanha-russa.”

Somando-se à fase difícil de Korda, houve um episódio infeliz em que ela foi mordida na perna por um cachorro em uma cafeteria em Seattle em 22 de junho. Ela não revelou muito sobre sua lesão durante uma entrevista coletiva na França na quarta-feira, além de dizer que o ferimento está “melhorando”.

Zhang, 21, estava competindo em Stanford em maio de 2023 e já venceu duas vezes no LPGA Tour, mais recentemente na Cognizant Founders Cup em maio. Em menos de duas temporadas completas no tour, Zhang terá representado os EUA na Solheim Cup na Espanha e agora nas Olimpíadas.

“Foi quase alucinante porque eu assistia às Olimpíadas desde que eu era uma pessoa pequenina”, disse Zhang. “Eu assistia a todos os eventos diferentes — ginástica, natação, atletismo — e agora me chamar de atleta olímpico não é algo que eu já tenha pensado antes só porque era algo tão distante no futuro.”

Vu, cujas cinco vitórias no LPGA Tour nas últimas duas temporadas incluem torneios importantes no Chevron Championship e no AIG Women’s Open em 2023, não precisará procurar muito por inspiração nas Olimpíadas.

Seu falecido avô, Dinh Du, construiu um barco de 32 pés para escapar da região do Delta do Mekong após o fim da Guerra do Vietnã. Em 1982, Du e sua esposa, Hongyen Dao, e seus cinco filhos fugiram do Vietnã com outros 76 na embarcação de madeira.

Quando o barco começou a encher de água depois de três dias no mar, o avô de Vu disparou seu único sinalizador como um sinal de socorro. Miraculosamente, eles foram resgatados por um navio americano que passava. A família finalmente foi para os EUA e se estabeleceu no sul da Califórnia.

Vu, que jogou na UCLA, teve dificuldades como novata no LPGA Tour e perdeu seu cartão após a temporada de 2009. Ela tentou voltar ao Epson Tour e quase desistiu do jogo. Ela dá créditos ao avô por ajudá-la a mudar seu jogo. Quando ela o visitou no hospital, ele disse a ela: “Vá jogar bem. Faça o seu melhor.”

Du morreu em 9 de março de 2020.

Um corte perdido no Campeonato Amundi Evian de 2022 provou ser um ponto de virada em sua carreira.

“Eu me senti como se não estivesse em um bom lugar”, disse Vu. “Eu fui muito duro comigo mesmo e chateado com a forma como joguei. Eu senti que não estava à altura do que eu me vejo como. E então eu lembro de estar no hotel e eu pensei, ‘Eu não deveria pensar sobre golfe dessa forma. Qualquer um adoraria estar na minha posição e jogar em Evian.’ Mudei minha perspectiva para os torneios restantes e apenas tentei me divertir aqui e apreciar onde estou.”

A temporada de sucesso de Vu na LPGA veio no ano passado, quando ela venceu quatro vezes. Ela acrescentou uma quinta vitória no Meijer LPGA Classic em Belmont, Michigan, em 16 de junho.

Ela estará pensando em seu falecido avô nas Olimpíadas do mês que vem.

“Isso significa o mundo”, disse Vu. “Isso significa que espero que meu avô não tenha construído aquele barco à toa, e que eu seja capaz de fazer algo com a vida que ele deu a todos nós, e eu nunca vou parar de tentar o meu melhor.”