Kourtney Kardashian e Travis Barker se abraçam em ‘Run Travis Run’ 5K

Kourtney Kardashian e Travis Barker não conseguiam tirar as mãos um do outro em um evento onde eles realmente precisavam de seus pés… engajados em alguns PDAs leves no Barker’s 5K.

O famoso casal compareceu ao evento de bem-estar “Run Travis Run” em Los Angeles na manhã de sábado, onde a dupla dinâmica deu as mãos, abraçou… e – no estilo típico de Kourtney-Barker – pegou um punhado de itens.

Confira as fotos … KK e TB chegaram às festividades com suas melhores leggings, shorts e camisetas atléticas de sábado e pareciam caminhar juntos por pelo menos parte da corrida.

Cada um deles também trabalhou muito – com fotos capturando-os correndo ao lado de outros participantes de 5K … movendo os pés com todas as normas de saúde.



Instagram/@run.travis.run

Barker está programado para se apresentar com o Blink-182 após esta corrida no Kia Forum, aliás… então, ele está suando antes mesmo de começar a tocar bateria.

A propósito… os operadores de câmera seguiram Kardashian e Barker no evento – não está claro se a filmagem é do evento em si ou de uma próxima temporada de “The Kardashians”… mas, os fãs do programa podem ver todo o ‘RTR’ em uma próxima temporada.

Sabemos que Travis e Kourtney adoram malhar… andaimes Pessoas antes da corrida, eles se uniram para trabalhar no início do relacionamento – e, claramente, estão mantendo viva essa tradição.