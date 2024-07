Kyle Gass, do Tenacious D, foi dispensado pela agência de talentos após comentário de Trump

Isto vem logo depois Jack Preto anunciaram que estão puxando o plugue no resto da turnê … então parece que a carreira de Kyle sofreu um golpe, por enquanto, após seu comentário “Não perca Trump da próxima vez” … que irritou muita gente.

KG fiz o comentário em seu show em Sydney no fim de semana enquanto comemorava seu aniversário no palco … brincando, ele esperava que o próximo suposto assassino de Trump não errasse o alvo – isso em referência ao ex-Prez recebendo cortado na orelha no final de semana.