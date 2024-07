Kyle Larson fez uma investida tardia para vencer sua primeira Brickyard 400

INDIANÁPOLIS — Kyle Larson fez uma investida tardia pelo campo, conseguiu religar seu carro após uma bandeira vermelha e venceu as duas últimas batalhas de relargada no domingo antes de alcançar sua primeira vitória na Brickyard 400 sob bandeira amarela.

Larson assumiu a liderança quando Brad Keselowski ficou sem combustível e saiu da pista pouco antes da penúltima relargada, superando o vencedor da pole, Tyler Reddick, no final, com a bandeira amarela acionada.

“Hoje definitivamente era para ser para nós com a forma como a estratégia estava funcionando e tudo isso se encaixou”, disse Larson. “Felizmente, aconteceu. Eu simplesmente não consigo acreditar. É simplesmente surreal vencer aqui.”

Larson venceu em sua primeira viagem de volta ao autódromo desde que tentou se tornar o quinto piloto a completar 1.777 quilômetros de corrida no mesmo dia de maio, em Indy e Charlotte, na Carolina do Norte.

Larson venceu pela quarta vez nesta temporada e assumiu a liderança de pontos sobre seu companheiro de equipe na Hendrick Motorsports, Chase Elliott.

O californiano de 31 anos recuperou-se da 12ª posição nas últimas 32 voltas, enquanto muitos pilotos tentavam economizar combustível na primeira corrida da Copa no histórico circuito oval de 2,5 milhas do Indianapolis Motor Speedway desde 2020, com as últimas três sendo disputadas no circuito de 14 curvas da instalação.

Larson venceu três das principais corridas da NASCAR, perdendo apenas a Daytona 500. E seu retorno a Indy foi tão emocionante quanto em maio.

Quando Keselowski saiu da pista antes de receber a bandeira verde faltando três voltas para o fim, ele cedeu a faixa interna para Larson, que aproveitou uma manobra limpa para passar o segundo colocado Ryan Blaney pouco antes de uma colisão entre cinco carros que começou quando Daniel Hemric e John Henry Nemechek fizeram contato.

O acidente fez com que a bandeira vermelha fosse acionada e Larson precisou de uma assistência para dar a partida em seu Chevrolet nº 5. Quando ele fez isso, porém, ele novamente teve a faixa interna e novamente venceu Blaney na relargada e segurou a vitória.

“Isso é de partir o coração. Fizemos tudo certo hoje”, disse Blaney, que estava chateado porque Larson essencialmente saiu da terceira posição para a linha que Keselowski havia escolhido para reiniciar. “Ele estava em posição privilegiada para vencer e simplesmente não deu certo para nós.”

Denny Hamlin venceu a primeira etapa, sua primeira em Indianápolis, e Bubba Wallace venceu a segunda etapa, dando a ele 10 pontos enquanto ele tenta chegar aos playoffs. Foi a primeira vitória de Wallace na etapa desde 2022.

Blaney terminou em terceiro, Elliott em quarto e Todd Gilliland em quinto.

TROCA RÁPIDA

A corrida estava programada para ser transmitida pela NBC, mas os espectadores que sintonizaram a rede encontraram outra coisa: notícias de última hora sobre a desistência do presidente Joe Biden na corrida presidencial.

A NBC decidiu mudar brevemente a transmissão para a USA Network, que também cobriu algumas das festividades do fim de semana e depois voltou para a cobertura da Copa no início da corrida. A corrida também terminou na USA Network após a paralisação da bandeira vermelha, novamente por causa das notícias de última hora.

DE VOLTA PARA CASA NOVAMENTE

Antes da corrida, o proprietário do autódromo Roger Penske e a PPG anunciaram que estenderam e expandiram sua parceria para a Cup e a IndyCar Series.

A PPG continuará a ser a patrocinadora principal da Brickyard 400, como fornecedora de tinta e acabamento para o autódromo e como patrocinadora de todos os seis pilotos da Team Penske: Scott McLaughlin, Josef Newgarden e Will Power da IndyCar, assim como Ryan Blaney, Austin Cindric e Joey Logano da Cup.

A parceria entre a PPG e a Penske começou em 1984.

A SEGUIR

A NASCAR tira as próximas duas semanas de folga como parte de seu intervalo nas Olimpíadas. A primeira das seis corridas finais será realizada em 11 de agosto em Richmond, com um novo composto de pneu.