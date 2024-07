Kyle Lowry diz que vai renovar com o 76ers e permanecer na cidade natal

Kyle Lowry anunciou no Instagram na quinta-feira que concordou em permanecer no Philadelphia 76ers.

O acordo é por um ano, disse o agente de Lowry, Mark Bartelstein, da Priority Sports, a Adrian Wojnarowski, da ESPN.

As conversas com Bartelstein e o presidente do 76ers, Daryl Morey, aumentaram na semana passada, enquanto Lowry considerava vários concorrentes, fontes disseram a Wojnarowski. Eles fecharam um acordo na quinta-feira para o nativo do norte da Filadélfia e produto de Villanova retornar ao Sixers, sua cidade natal, onde ele reforçará um banco veterano em busca de um título em torno de Joel Embiid, Tyrese Maxey e Paul George.

Lowry, 38, ingressou no Philadelphia na primavera após ser comprado pelo Charlotte Hornets, que o adquiriu em uma troca com o Miami Heat por Terry Rozier.

Ele teve uma média de 8,0 pontos e 4,6 assistências em 23 jogos com os 76ers na temporada regular e foi uma parte fundamental da rotação da Filadélfia tanto na reta final quanto na derrota de seis jogos na primeira rodada para o New York Knicks.

Seis vezes All-Star, Lowry jogou as duas temporadas anteriores com o Heat, com quem assinou como agente livre em 2021, após uma temporada ilustre com o Toronto Raptors, onde ganhou o título da NBA de 2019.

Lowry retorna a um elenco renovado do 76ers que não avança para as finais da Conferência Leste desde 2001. Eles gastaram mais de US$ 400 milhões para contratar George do LA Clippers e manter Maxey, seu armador All-Star criado em casa, no time por mais cinco anos. Morey também contratou os agentes livres Caleb Martin, Andre Drummond e Eric Gordon e recontratou Kelly Oubre Jr.

Tim Bontemps, da ESPN, e a Associated Press contribuíram para esta reportagem.