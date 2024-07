Kyle Richards apoia Morgan Wade enquanto Mauricio Umansky sai com a nova namorada

Kyle Richards está bancando a líder de torcida para Morgan Wade … enquanto ex-marido Maurício Umansky férias do outro lado do mundo com uma atriz muito mais jovem.

A estrela de ‘RHOBH’ esteve nos bastidores do show de Morgan na sexta-feira no Minnesota Yacht Club Festival, em St. Paul… apoiando sua amiga íntima e se vestindo com esmero.

Botas no chão avistaram Kyle Richards de #RHOBH em São Paul para o show de Morgan Wade hoje 👀 pic.twitter.com/xiCQRbfCce – Rainhas do Bravo (@queensofbravo) 19 de julho de 2024

A demonstração pública de apoio de Kyle a Morgan ocorre poucas horas depois de termos fotos de Mauricio descansando em um clube de praia na Grécia com Nikita Kahn – onde eles estavam ficando práticos e parecendo muito com um novo casal.

Como você sabe… Kyle e Morgan foram perseguidos por rumores de namoro durante sua separação de Mauricio, embora eles nunca tenham confirmado que há algo romântico ou sexual entre eles… negando consistentemente as alegações de que há algo mais no relacionamento deles.



Enquanto isso, Mauricio e Nikita certamente parecem um casal agora… eles deram as mãos ao sair do clube diurno… depois que ela o pegou no aeroporto esta semana e o cumprimentou com um abraço e um beijo na frente das câmeras.

O de Kyle também removeu “esposa” de sua biografia no Instagram… e sair com Morgan também é uma grande declaração à luz de tudo isso.



