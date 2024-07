Kylian Mbappé está preparado para processar o PSG por salários não pagos – mãe

Kylian Mbappé está preparado para processar seu antigo clube, o Paris Saint-Germain, caso o gigante francês se recuse a pagar a quantia que lhe é devida, de acordo com a mãe do jogador, Fayza Lamari.

Fontes disseram à ESPN que os campeões da Ligue 1 ainda não pagaram a Mbappé € 80 milhões (US$ 86 milhões) como bônus mais dois meses de salário em 2024.

Mbappé, 25 anos, deixou o PSG após o término de seu contrato em junho e se juntou ao Real Madrid como agente livre em um contrato de cinco anos.

Quando perguntado se Mbappé está pronto para levar o PSG ao tribunal, Lamari disse ao Le Parisien, conforme relatado no Diario AS: “Se não tivermos outra escolha, sim, claro. Agora, realmente espero que o contrato que assinamos há dois anos seja respeitado.

“Vamos parar de dizer que Kylian disse ou não disse, fez isso ou não fez aquilo… Na verdade, ninguém pode dizer o que aconteceu, nem eu nem os representantes do PSG porque durante dois anos Kylian e o [club] Presidente [Nasser Al-Khelaifi] sempre nos encontrávamos sozinhos, exceto uma vez.

“E tudo isso não impediu Kylian de jogar desde o anúncio [made by Mbappé to PSG of his departure] foi feito em fevereiro…”

Fontes disseram à ESPN que o PSG não pagará a Mbappé o que lhe é devido em uma tentativa de recuperar o dinheiro de sua saída, o que as fontes disseram que Mbappé concordou com o PSG em agosto.

Lamari comparou a situação do filho no PSG a um divórcio.

“Agora está nas mãos dos representantes de Kylian”, ela disse. “Mas confio que o PSG vai fazer as coisas voltarem ao normal muito rapidamente. Acabamos de receber uma carta… Decisões serão tomadas.

“Às vezes, quando você se separa, você tem que decidir quem fica com a TV, quem fica com os móveis ou o carro… É onde estamos. Espero que tudo isso não manche tudo o que passamos, que não deixemos assim.

“Como em um casal, mais uma vez, tudo nunca é um mar de rosas, há altos e baixos. Mas em seis meses, as coisas vão melhorar.”

Mbappé, que foi apresentado no Madrid esta semana, quase se juntou ao gigante espanhol há dois anos, mas mudou de ideia no final e assinou um novo contrato com o PSG até junho de 2024, uma decisão da qual não se arrepende.

Kylian Mbappé foi apresentado como jogador do Real Madrid para 80.000 torcedores no Bernabéu na terça-feira. Foto de PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images

“Quando você nasce em Paris e cresce em Bondy, tocar no Parc des Princes é um grande acontecimento”, disse Lamari.

“Kylian nunca mentiu. Ele sempre disse a [PSG] presidente que um dia ele iria para o Real Madrid. Claro que quando isso acontece, é complicado. Mas tirando Madrid, eu nunca teria saído de Paris.

“Não foi fácil, mas não há arrependimentos, apenas grandes emoções. Foi muito, muito difícil para Kylian, isso está claro.”

Mbappé é o maior artilheiro de todos os tempos do PSG, com 255 gols.

O capitão da França ganhou seis títulos da Ligue 1 em suas sete temporadas no clube. Lamari, por sua vez, disse que seu filho, que descreveu sua campanha na Euro 2024 como um “fracasso”, tendo marcado apenas uma vez em cinco aparições, tem espaço para melhorar.

“Kylian pode e deve melhorar”, disse ela.