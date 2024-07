Kylian Mbappé faz exames médicos antes de apresentação no Real Madrid

Kylian Mbappé passou pelos exames médicos do Real Madrid na terça-feira, antes de sua apresentação aos fãs no Bernabéu.

Mbappé, 25, chegou à clínica Sanitas em La Moraleja, um subúrbio exclusivo de Madri, pouco antes das 9h, horário da Espanha, posando para as câmeras e chamando sua mudança de “um sonho”.

Em seguida, ele viajou para o centro de treinamento do clube, Valdebebas, para a assinatura formal de seu novo contrato de cinco anos com o presidente do Madrid, Florentino Pérez.

Fãs faziam fila do lado de fora do Bernabéu horas antes do início da apresentação, às 12h

A expectativa é que o estádio com capacidade para 85.000 pessoas esteja lotado, com os ingressos — disponibilizados gratuitamente aos associados do clube — esgotados.

O Madrid anunciou no mês passado que Mbappé se juntaria a eles quando seu contrato com o Paris Saint-Germain expirasse, encerrando sua longa busca pelo craque.

O internacional francês será apresentado aos fãs antes de responder a perguntas da imprensa em sua primeira entrevista coletiva como jogador do Real Madrid.

Durante o exame médico na manhã de terça-feira, os médicos deveriam examinar o nariz quebrado de Mbappé, sofrido na partida de abertura da França na Euro 2024.

Não houve confirmação se a lesão exigirá tratamento adicional ou cirurgia.