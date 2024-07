Kylian Mbappé perde turnê de pré-temporada do Real Madrid pelos EUA

Kylian Mbappé perderá a turnê de pré-temporada do Real Madrid pelos Estados Unidos.

Mbappé está de férias após capitanear a França nas semifinais da Euro 2024 e não participará dos amistosos do Real Madrid contra Milan, Barcelona e Chelsea no Soccer Champions Tour.

O Madrid também chegou a Chicago no domingo sem Jude Bellingham e Dani Carvajal.

Bellingham e Carvajal jogaram a final da Euro 2024 com Inglaterra e Espanha, respectivamente, e também estão de férias.

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, incluiu o jovem atacante brasileiro Endrick em sua lista de 26 jogadores.

Endrick chegou recentemente ao Madrid vindo do Palmeiras em uma transferência permanente após completar 18 anos.

Os companheiros de Endrick na seleção brasileira, Vinícius Júnior e Rodrygo Goes, estão no elenco, mas se juntarão ao time nos próximos dias.

Ancelotti incluiu 12 jogadores jovens no elenco visitante.

Enquanto isso, espera-se que Mbappé se junte ao Real Madrid logo após a turnê pelos EUA e faça sua estreia contra a Atalanta na Supercopa Europeia, em Varsóvia, no dia 14 de agosto.

Parece provável que Kylian Mbappé faça sua estreia pelo Real Madrid na Supercopa Europeia. Foto de PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images

O atacante francês ingressou recentemente como agente livre após seu contrato com o Paris Saint-Germain expirar.

O Madrid enfrenta o Milan no Soldier Field em Chicago em 31 de julho antes do Clássico contra o Barcelona em 3 de agosto no Metlife Stadium em East Rutherford, Nova Jersey.

O time de Ancelotti encerra a turnê contra o Chelsea em 6 de agosto no Estádio Bank of America em Charlotte, Carolina do Norte.