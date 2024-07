Kylian Mbappé se tornará dono majoritário da Ligue 2 Caen – fonte

O astro do Real Madrid, Kylian Mbappé, está prestes a se tornar o novo proprietário majoritário do clube francês Stade Malherbe de Caen, da segunda divisão, confirmou uma fonte à ESPN.

Sua aquisição deve ser anunciada em breve, disse a fonte, e fará do jogador de 25 anos o mais jovem jogador em atividade a ser dono de um clube profissional de futebol europeu.

O novo jogador do Real Madrid investirá cerca de € 15 milhões por meio de seu próprio fundo de investimento, o Coalition Capital, para adquirir 80% do capital do clube e também pagará parte da dívida do clube.

Mbappé substituirá o antigo acionista majoritário, o fundo de investimento americano Oaktree, que comprou 80% das ações do clube em 2020. Os 20% restantes do capital são detidos por Pierre Antoine Capton, atual presidente do conselho fiscal do clube.

Kylian Mbappé está de férias após capitanear a França nas semifinais da Euro 2024. Foto de PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images

O Caen está atualmente na Ligue 2 depois de ter sido rebaixado da primeira divisão em maio de 2019.

A relação entre os Mbappés e o Caen vem de longa data. Em 2014, quando Mbappé tinha 13 anos, ele quase assinou com eles antes de escolher o Monaco.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

A fonte disse que o Caen deve nomear um novo presidente em Ziad Hammoud. Hammoud é um amigo próximo do capitão da França e é responsável por sua empresa de direitos de imagem. Outros aliados próximos de Mbappé também podem vir para ocupar outras posições no clube, disse a fonte.

Ainda não está claro quanto de seu próprio dinheiro Mbappé irá investir e quais são suas ambições para o clube, disse a fonte.

Caen, uma cidade localizada na Normandia, 240 km a oeste de Paris, começará sua temporada na Ligue 2 em 17 de agosto contra o Paris FC, três dias depois de Mbappé estrear pelo Real Madrid na Supercopa Europeia contra a Atalanta e um dia antes do início da temporada de 2024 da LaLiga com uma viagem a Mallorca.