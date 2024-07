Kylian Mbappé sobre a saída da França: Minha Euro 2024 foi um ‘fracasso’

MUNIQUE — Kylian Mbappé admitiu que sua campanha na Euro 2024 foi um fracasso depois que a França foi eliminada na terça-feira, perdendo por 2 a 1 na semifinal para a Espanha na Allianz Arena.

Mbappé deu assistência para Randal Kolo Muani dar à França uma vantagem inicial em Munique, mas a Espanha respondeu com gols de Lamine Yamal e Dani Olmo para marcar uma final contra a Inglaterra ou a Holanda em Berlim no domingo.

O torneio do atacante do Real Madrid terminou com apenas um gol, um pênalti contra a Polônia na fase de grupos, em cinco jogos.

“Minha competição? Foi difícil”, disse Mbappé aos repórteres. “Foi um fracasso. Tínhamos a ambição de ser campeões europeus; eu tinha a ambição de ser campeão europeu. Não somos isso, então é um fracasso.

“É futebol. Temos que seguir em frente. Foi um longo ano. Vou tirar férias e descansar um pouco — isso vai me fazer muito bem, e vou tentar voltar forte.”

O torneio de Mbappé começou da pior maneira possível quando ele quebrou o nariz na partida de abertura da França contra a Áustria.

Isso o forçou a perder o empate com a Holanda, mas ele voltou usando uma máscara contra Polônia, Bélgica e Portugal, embora, por se sentir desconfortável com o uso do equipamento, ele o tenha abandonado contra a Espanha.

“Usar uma máscara não foi fácil para ele, restringiu sua visão e foi um inconveniente”, explicou o técnico da França, Didier Deschamps, em entrevista coletiva após a derrota.

“Houve uma consulta médica com a equipe e Kylian se sentiu mais à vontade sem a máscara.”

Sem Mbappé em ação, a França teve dificuldades para chegar à Euro 2024. O gol de abertura de Kolo Muani contra a Espanha foi o primeiro marcado por um jogador francês em jogada corrido no torneio, depois de dois gols contra e um pênalti.

Além de Mbappé, Antoine Griezmann também foi criticado, com o atacante do Atlético de Madrid sendo retirado da escalação inicial contra a Espanha.

“Não vou passar a responsabilidade adiante, eu estou no comando e sou responsável”, disse Deschamps quando questionado sobre as atuações de Mbappé e Griezmann.

“Estávamos enfrentando uma seleção espanhola com tanta qualidade. Embora Antoine não tenha começado, Kylian começou e tentamos fazer o melhor com o que tínhamos. E tentamos ser o mais eficientes possível.

“Foi ótimo porque assumimos a liderança, mas esse time espanhol domina o jogo muito bem. Não jogamos tão bem no final. Não conseguimos jogar tão verticalmente quanto eu gostaria.

“Nós forçamos até o fim. Não vou dizer que meus jogadores não deram tudo de si. Mas eles não jogaram todos a 100% de sua capacidade nesta Euro por várias razões.”

Deschamps, que assumiu a França em 2012 e levou a seleção a duas finais da Copa do Mundo — vencendo uma — e a uma final do Campeonato Europeu, tem dois anos de contrato e deve liderar Os Bleus para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

Olivier Giroud, no entanto, aparentemente jogou sua última partida pelo seu país, tendo declarado anteriormente sua intenção de se aposentar do futebol internacional após a Eurocopa.

O atacante, que deixou o Milan para jogar no Los Angeles FC no início deste verão, entrou em campo nos minutos finais contra a Espanha, mas não conseguiu aumentar sua impressionante marca de 57 gols em 137 jogos.

“Ele está decepcionado como todos os jogadores”, disse Deschamps sobre Giroud, que fará 38 anos em setembro e fez sua estreia internacional em 2011.

“Olivier esteve aqui desde o começo [of my time] e ele é o último da primeira partida que tivemos. Houve alguns períodos difíceis, períodos em que ele não foi tão eficiente. Mas ele é um exemplo de longevidade, seriedade e profissionalismo.

“Ele teve menos tempo de jogo nesta Eurocopa em comparação às discussões iniciais, mas ele é um líder neste grupo, mesmo que não esteja sempre em campo. Teria sido melhor terminar no domingo, mas queremos dizer a ele “bem feito” e “obrigado”.”