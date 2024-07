Kylie Jenner e Timothée Chalamet são vistos juntos pela primeira vez em meses

O casal, que se uniu pela primeira vez no ano passado, provou que ainda está junto aproveitando uma rara noite de cinema em Hollywood, passando pelo TCL Chinese Theatre no fim de semana… e, pelo menos, tentando se manter discreto.

Porém, nenhum PDA diante das câmeras… já que Kylie e Timothée mantiveram as mãos afastadas enquanto se dirigiam ao famoso cinema.

Isto é certamente um desvio do comportamento normal de Kylie e Timothée… com o casal tendo anteriormente exibiu seu amor em um Beyoncé concerto, o 2024 Globos dourados e a Aberto dos EUA .

Mesmo assim, Timothée tem estado ocupado nos últimos meses filmando seu novo filme, “A Complete Unknown”, no qual interpreta um jovem Bob Dylan . Lembre-se, a produção do filme foi predominantemente em Nova York… mantendo TC na Costa Leste durante a maior parte da primavera.

Kylie, por sua vez, tem estado ocupada administrando seu império de maquiagem em Calabasas e criando os dois filhos, Tempestade dar Ar ela teve com ex Travis Scott .

Apesar de se conectar com Timothée na sexta-feira, Kylie parecia voar sozinha para sua irmã Khloé Kardashian aniversário de 40 anos.

Kylie documentou a festa selvagem no TikTok… tirando fotos com sua melhor amiga Stassie Karanikolaou e dançando com sua família para Snoop Doggdesempenho.