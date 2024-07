Kylie Kelce usa camiseta com imagem de confronto viral de fãs na frente

Kylie Kelceestá transformando um momento viral em uma nova escolha de guarda-roupa… porque ela está usando uma nova camiseta com uma foto de seu famoso confronto com um fã na frente.

A esposa de Jason Kelce usei a camiseta em um evento recentemente… e dê uma olhada na camisa porque ela mostra exatamente como KK está se sentindo sobre seu confronto agora viral com um fã excessivamente zeloso.

O T tem uma foto de Kylie envolvida na infame briga de gritos… com as palavras “Standing On Business” estampadas na frente – então, claramente Kylie está mantendo suas ações.

Ela posou com vários fãs no evento… fotos que Kylie compartilhou com seu IG com uma legenda explicando como ela conseguiu o icônico T.

Kelce diz que alguns fãs deram a ela a camisa de fãs que usaram trajes semelhantes no evento da Eagles Autism Foundation no mês passado, onde ela estava dando autógrafos.



27/05/28

ICYMI … Kylie e Jason foram para Nova Jersey para um encontro noturno discreto quando Andrée Goldberg – um grande fã do casal famoso – tentou tirar uma foto. O pedido deu errado e as duas mulheres acabaram ficando quase cara a cara no estacionamento.

Goldberg mais tarde se desculpou publicamente por suas ações, acrescentando que já havia se desculpado em particular com os Kelces … mas não está claro se Kylie aceitou, dada sua nova camiseta favorita.