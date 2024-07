LA Galaxy e LAFC disputam o primeiro lugar no lotado Rose Bowl Trafico

Uma atmosfera semelhante à de uma final é esperada para o Trafico, jogo de ponta da tabela entre o LA Galaxy e o LAFC, no dia 4 de julho, no Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia.

Um treinador parecia entusiasmado com isso antes da partida, o outro, nem tanto.

Pouco menos de 70.000 ingressos já foram vendidos para o jogo de quinta-feira, o que pode até superar o recorde de público de 82.110 em um único jogo da MLS, estabelecido na edição do ano passado do clássico de Los Angeles, no Rose Bowl, até o horário do jogo.

“Sempre que você joga uma partida dentro do Rose Bowl, ou em um estádio como o Rose Bowl, parece que tem uma magnitude adicionada a isso”, disse o técnico do LA Galaxy, Greg Vanney. “A multidão será maior, a multidão estará mais envolvida.

“Com ambos os times no topo, então realmente parece que há uma ocasião especial para tentar ser o único time no topo do Oeste no final da noite. Muita motivação dentro deste jogo.”

Embora os rivais da cidade estejam atualmente empatados com 40 pontos, o LAFC está tecnicamente em primeiro lugar graças a um diferencial de gols superior. Com o dever de sediar o jogo e um lugar no topo da tabela em jogo, o Galaxy buscará recriar o mesmo desempenho que levou à vitória de 2 a 1 sobre o LAFC no ano passado, em 4 de julho.

“É um local especial. Quer dizer, o Rose Bowl é o Rose Bowl”, Vanney acrescentou. “É um dos maiores estádios do mundo. Sabe, o campo é imaculado, os caras têm uma ótima lembrança de estar lá no ano passado com a multidão e a performance.”

No entanto, o técnico do LAFC, Steve Cherundolo, disse que estava confuso sobre o motivo pelo qual o Galaxy conseguiu jogar a partida no local icônico em vez de sua casa habitual, o Dignity Health Sports Park, com capacidade para 27.000 pessoas, em Carson.

“Não entendo por que está lá. Acho que esta será a última vez, no ano que vem teremos 15 times na nossa liga [conference]então não acho que exista aquele jogo estranho que você precisa criar por causa do número ímpar de oponentes”, disse Cherundolo. “Então acho que será a última vez, mas por que não aproveitar? Espero que consigamos uma boa multidão e saiamos por cima.”

O técnico do LAFC descartou a noção de que o jogo tinha mais valor por ser realizado no Rose Bowl, dizendo que “dá mais fãs, mas não tenho certeza se o torna mais especial”. Ele acrescentou que, para seu dinheiro, o Trafico ainda é a maior rivalidade na MLS.

“Para mim é, sim, sem dúvida”, disse Cherundolo. “A história dos fãs também, ambos sendo de LA, bem, um de LA, o outro de um pouco de fora, mas LA é bem grande. Então acho que podemos dizer isso e acho que isso torna tudo muito interessante. Para mim, sim, é a maior rivalidade.”

O goleiro do LAFC e ex-jogador da seleção francesa Hugo Lloris teve uma opinião um pouco diferente da de seu treinador, dizendo que a partida tinha mais peso por ser disputada no local histórico.

“O fato de que vamos jogar no Rose Bowl, torna o jogo equilibrado, não sei, torna-o como uma final”, disse Lloris. “É realmente interessante jogar esse tipo de jogo porque lhe dá uma indicação [of] onde vocês estão como equipe.”

No início da temporada, o LAFC venceu o Galaxy por 2 a 1 no BMO Stadium no primeiro dos três encontros entre as equipes em 2024. Em 14 de setembro, o Galaxy receberá o LAFC em seu terceiro encontro.