LA Galaxy em negociações para contratar ex-astro do Borussia Dortmund Marco Reus – fontes

O LA Galaxy está em negociações para contratar o ex-meia-atacante do Borussia Dortmund e da Alemanha, Marco Reus, confirmaram fontes à ESPN.

Embora relatos na quarta-feira tenham dito que o Galaxy estava “se aproximando” da contratação de Reus, uma fonte com conhecimento direto dos planos do Galaxy alertou que ainda havia mais trabalho a ser feito.

Reus, 35, está sem contrato depois que seu acordo com o Dortmund expirou no final da temporada passada.

Ele já havia sido procurado pelo St. Louis City, que já tinha o ex-goleiro do BVB Roman Bürki em seus livros, com o ex-executivo do Hoffenheim e Fortuna Dusseldorf Lutz Pfannenstiel trabalhando como diretor esportivo do St. Louis. Mas agora Reus está de olho em se juntar ao Galaxy.

Marco Reus pode ir para o LA Galaxy depois de deixar o Borussia Dortmund. Imagens de Esporte de Qualidade/Getty Images

Se o acordo for concluído, Reus se juntará a um forte ataque que já conta com Riqui Puig, Gabriel Pec, Dejan Joveljic e Joseph Paintsil.

Atualmente, o Galaxy tem uma média de 1,66 gols a cada 90 minutos de jogo, o que o coloca empatado em sétimo lugar na liga de 29 times.

Reus concluiu uma carreira brilhante no Dortmund em 1º de junho, na final da Liga dos Campeões da UEFA, tendo passado 12 temporadas em seu clube de infância após retornar do Borussia Monchengladbach em 2012.

Ele marcou 171 gols em 426 jogos na liga e na copa. Ele fez parte de dois times vencedores da DFB Pokal em 2017 e 2021, bem como dois triunfos da DFL-Supercup em 2013 e 2019.

Em nível internacional, Reus atuou 48 vezes pela Alemanha, marcando 15 gols.