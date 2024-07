Lady Gaga é vista ensaiando solo para a cerimônia de abertura das Olimpíadas

Lady Gaga está se preparando para sua apresentação na cerimônia de abertura das Olimpíadas… fazendo um último ensaio antes do grande show.

A cantora foi vista praticando seu número para a tão esperada apresentação… enquanto era fotografada cantando em degraus dourados ao lado do Sena, em Paris. Gaga também fez todos os esforços para seu show… enquanto se apresentava em um conjunto chique todo preto ao lado de dançarinos e uma banda de jazz completa vestida com looks monocromáticos semelhantes.