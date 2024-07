LAFC-Houston Dynamo partida ppd. devido à tempestade tropical Beryl

A partida de domingo entre o Los Angeles FC e o anfitrião Houston Dynamo FC foi adiada devido ao mau tempo.

Nenhuma data de reposição foi anunciada.

A partida estava inicialmente programada para começar às 19h30, horário local, mas devido à previsão de tempestades, o pontapé inicial foi antecipado em duas horas.

Isso não foi o suficiente para evitar tempestades severas passando pela área de Houston devido à tempestade tropical Beryl. A partida começou com um atraso climático e os fãs foram informados para buscar abrigo em seus veículos ou no saguão do estádio devido a raios na área.

O LAFC (13-4-4, 43 pontos) entrou no dia empatado em primeiro lugar na Conferência Oeste com o Real Salt Lake, com uma partida a menos. Eles estão invictos em suas últimas 10 partidas (9-0-1). O Houston (8-7-6, 30 pontos) está em oitavo lugar no Oeste.