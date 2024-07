Lakers apresentam Bronny James e dizem que ele “ganhou” entrada no time

EL SEGUNDO, Califórnia — Depois que o novato do Los Angeles Lakers, Bronny James, agradeceu ao técnico JJ Redick e ao vice-presidente de operações de basquete e gerente geral Rob Pelinka por tudo que eles “deram” a ele depois de recrutá-lo como número 55 na semana passada, Redick corrigiu seu jovem guarda.

“Rob e eu não demos nada a Bronny”, ele disse durante uma entrevista coletiva na terça-feira para apresentar James e a escolha nº 17 Dalton Knecht. “Bronny ganhou isso. … Bronny ganhou isso com trabalho duro.”

Os pais de Bronny, LeBron e Savannah James, estavam ao lado das instalações dos Lakers enquanto seu filho mais velho chegava ao seu primeiro dia de trabalho na empresa da família.

“Com certeza, uma quantidade amplificada de pressão”, disse Bronny sobre a atenção em torno de sua entrada no Lakers. “Eu já vi isso nas redes sociais e coisas assim, e na internet e coisas assim e falando sobre isso, eu posso não merecer uma oportunidade. Mas eu tenho lidado com coisas assim a minha vida toda. Então não é nada diferente, mas é mais amplificado, com certeza. Mas eu vou superar isso.”

O novato de 19 anos, que entrou no draft após ter uma média de 4,8 pontos com 36,6% de aproveitamento nos arremessos (26,7% de 3), 2,8 rebotes e 2,1 assistências em 19,3 minutos por jogo na USC após passar por um procedimento cardíaco no verão passado, disse que a paralisação de quase cinco meses devido ao problema médico afetou seu desenvolvimento.

“Sinto que poderia ter aperfeiçoado mais meu jogo”, disse Bronny. “Sinto que me foi dada a oportunidade de mostrar o que realmente posso fazer, porque não me foi dada tanta oportunidade na SC. Estou animado com o que está por vir.”

Knecht assinou seu contrato com LA na terça-feira — um acordo padronizado com base em sua posição na primeira rodada. O contrato de Bronny deve ser finalizado antes que os Lakers abram sua lista de ligas de verão no California Classic contra o Sacramento Kings no sábado. Tanto Bronny quanto Knecht devem jogar.

O representante do Lakers e Bronny, Rich Paul, da Klutch Sports, discutiram um contrato de vários anos que lhe garantiria uma das 15 vagas no elenco completo do LA, disseram fontes à ESPN.

LeBron também não tem contrato com o time no momento. Paul disse à ESPN que seu cliente estaria disposto a aceitar um corte salarial abaixo do contrato máximo de três anos e US$ 162 milhões que o veterano de 39 anos é elegível para assinar para que LA adicione um “jogador de impacto”. No entanto, a tentativa do Lakers de adquirir Klay Thompson depois que James fez esse gesto falhou, com Thompson se juntando ao Dallas Mavericks em um acordo de três anos e US$ 50 milhões, de acordo com Adrian Wojnarowski da ESPN.

Pelinka disse que os Lakers continuam tentando fortalecer o elenco e incluiriam as duas futuras escolhas de primeira rodada que são elegíveis para serem negociadas caso a situação certa se apresente.

“Acho que se o acordo certo vier e tivermos que colocar escolhas no draft, nós faremos”, disse Pelinka antes de reconhecer como a estrutura do primeiro e segundo apron do novo acordo de negociação coletiva colocou limitações nas equipes. “Estamos agora no mundo do apron. Vimos equipes concorrentes ou equipes de nível de campeonato terem que perder jogadores. Isso é resultado do mundo do apron em que vivemos. Então, isso torna as negociações mais desafiadoras? Sim. Isso torna boas negociações impossíveis? Não.”

Bronny, quando perguntado se a possibilidade de jogar com o maior artilheiro de todos os tempos da NBA influenciou o momento de sua decisão de deixar a USC, disse que a dupla pai e filho não foi sua motivação para declarar.

“Rob me disse que há um ótimo sistema de desenvolvimento aqui, então eu só quero entrar e fazer meu trabalho e melhorar a cada dia”, disse Bronny. “Eu nunca pensei em jogar com meu pai. Mas ele sempre está lá para participar. Mas esse não era o foco principal meu.”

Redick disse que está perto de contratar um diretor de desenvolvimento de jogadores para se juntar à sua equipe técnica.

“Acho que, em geral, o programa de desenvolvimento de jogadores que estamos tentando construir é holístico”, disse Redick, listando tudo, desde X’s e O’s e nutrição até condicionamento e fortaleza mental, como assuntos que ele espera que o programa aborde.

Enquanto Redick continua trabalhando para completar sua equipe, ele disse que Dane Johnson, o treinador do afiliado da G League de Los Angeles, o South Bay Lakers, treinará o time da liga de verão dos Lakers em San Francisco e Las Vegas.

“Estarei muito envolvido nos treinos”, disse Redick. “Também estarei envolvido de alguma forma durante os jogos, durante o filme, tudo isso. Falamos sobre desenvolvimento, é uma oportunidade incrível para Dane e sua equipe se desenvolverem ainda mais.”

Knecht, o Jogador do Ano da SEC de 2024, após ter média de 21,7 pontos em 45,8% de arremessos (39,7% de 3), 4,9 rebotes e 1,8 assistências ao liderar a Universidade do Tennessee para a Elite Eight, disse que já se encontrou com LeBron e Anthony Davis desde que foi convocado na semana passada e com Redick na manhã de terça-feira.

“Uma das coisas sobre as quais conversamos é apenas ter a mente aberta”, disse Redick sobre seu encontro com Knecht. “Ter uma abertura e simplesmente deixar os resultados de lado. E o que me anima sobre esses dois caras é que a base do basquete deles é como trabalhadores. E esse é um ótimo ponto de partida se você quer se tornar um grande jogador da NBA.”

Knecht, que usou a camisa número 3 de Davis no Tennessee, usará a número 4 pelos Lakers, jogando no popular jogo de tabuleiro Connect 4. “Por que não?”, ele disse.

Bronny usará o número 9, em homenagem ao falecido artista de rap Juice WRLD, que fez referência ao número em sua música. Bronny também tem “9 9 9” tatuado verticalmente atrás da orelha esquerda.

“Juice tem sido uma grande parte de mim para manter a calma em algumas situações pelas quais passei”, disse Bronny. “Então, apenas prestar homenagem a ele, especialmente porque ele faleceu, é algo muito importante para mim.”