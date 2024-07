Lamar Jackson contesta a oferta de marca registrada de Troy Aikman para o número 8

O atual MVP da NFL, Lamar Jackson, está contestando o uso do número 8 compartilhado pelo quarterback do Hall da Fama do Futebol Profissional, Troy Aikman, em uma reclamação do Escritório de Patentes e Marcas dos EUA, de acordo com registros federais.

Jackson, que possui ou solicitou diversas marcas registradas usando o número em várias frases, diz que a tentativa de Aikman de usar “OITO” em roupas e bolsas “provavelmente causaria confusão, ou causaria erro, ou enganaria” o público comprador sobre se eles estão comprando produtos de Jackson ou da empresa de Aikman, disse o advogado de Jackson em documentos de 9 de julho.

Jackson “gastou tempo, esforço e despesas consideráveis ​​na promoção, publicidade e popularização do número 8 em conexão com sua personalidade e fama” e “é bem conhecido por esse número devido à sua notoriedade e fama, juntamente com sua promoção desse número em suas marcas registradas e na cobertura da mídia”, de acordo com os recursos.

O quarterback do Baltimore Ravens, por meio de seu advogado, entrou com dois recursos no escritório de marcas registradas contra a FL101, uma empresa que lista Aikman como um de seus diretores em registros da SEC, visando seu uso de “Eight” em vestuário e bolsas. A FL101 está listada como proprietária de nove pedidos de marca registrada para o uso de “Eight” em uma variedade de produtos de consumo, incluindo cerveja, toalhas de praia e bebidas energéticas.

As mensagens deixadas com os advogados da FL101 não foram imediatamente retornadas à ESPN. O advogado de Jackson não respondeu imediatamente às perguntas enviadas pela ESPN para seu e-mail.

Tanto Jackson quanto Aikman usaram o número 8 durante toda a carreira profissional. Aikman usou o número 8 na faculdade na UCLA, e Jackson usou o número em Louisville. Aikman jogou 12 temporadas como quarterback do Dallas Cowboys e agora é analista do Monday Night Football para a ESPN.

Jackson solicitou marcas registradas para vários usos do número oito, incluindo “Era 8 by Lamar Jackson”, “Era 8”, “You 8 yet?” e um logotipo de um “cão selvagem estilizado” sobre um escudo com “2018 Era 8 by Lamar Jackson 2018” ao redor do cão. O advogado de Jackson diz que suas marcas registradas desses ditados usando o número foram registradas antes do “Eight” de Aikman e que os produtos da empresa de Aikman são “altamente semelhantes em som, aparência, conotação e impressão comercial” às marcas registradas de Jackson.

“Algumas das reações instantâneas são, tipo, como você pode possuir um número?” Christine Farley, professora de direito e especialista em propriedade intelectual na American University, disse. “A verdade é que você pode possuir quase tudo que você pensa ser uma marca registrada.

“Você pode possuir um cheiro. Você pode possuir um som. Você pode possuir uma única cor. Você pode possuir um único número.”

A aparência de uma marca registrada pode fazer a diferença em um processo e uma apelação, disse Farley, e há diferentes categorias de uso. O USPTO tem 9.996 marcas registradas ou pendentes ativas, incluindo a palavra “oito” e 1.801 marcas registradas ou pendentes ativas contendo o numeral “8”, de acordo com seu banco de dados.

Farley disse que os advogados da empresa de Aikman podem argumentar que os consumidores não ficariam confusos com a presença de um número quando se trata de comprar um produto. Uma resposta da FL101 deve ser enviada ao escritório federal de marcas registradas até 18 de agosto, de acordo com registros federais.

Jackson e Aikman não são os únicos No. 8s famosos. No futebol americano, o quarterback do Hall da Fama Steve Young também usava o dígito. Em outros esportes, os jogadores de beisebol do Hall da Fama Cal Ripken Jr., Yogi Berra e Carl Yastrzemski, juntamente com os membros do Hall da Fama do basquete Kobe Bryant e Walt Bellamy, tinham o número em suas camisas, assim como a estrela do Washington Capitals Alex Ovechkin.