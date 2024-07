Lamar Jackson dura apenas uma hora no retorno aos treinos dos Ravens

OWINGS MILLS, Maryland — Lamar Jackson fez sua estreia no campo de treinamento na quarta-feira, mas o atual Jogador Mais Valioso da NFL durou apenas uma hora.

Depois de perder os três primeiros dias do acampamento de treinamento dos Ravens, Jackson deixou o campo no meio do treino de quarta-feira. Ele parecia cansado enquanto caminhava pelo campo e entrava nas instalações do time, e não estava se sentindo bem, de acordo com uma fonte.

Jackson não parecia ele mesmo em seu primeiro treino de volta. Ele dividiu os snaps com o reserva Josh Johnson, lançando uma conclusão em exercícios de equipe e uma interceptação. Ele foi interceptado por Marlon Humphrey em um passe errado.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

“Vamos colocá-lo de volta, com certeza”, disse o coordenador ofensivo dos Ravens, Todd Monken, com um sorriso. “Sei que estou sendo meio espertinho. Você vai ter que perguntar a ele como ele se sente. Mas ele foi ótimo nas reuniões. Quando estávamos em campo no início [of practice]ele disse que estava se sentindo bem.”

Os Ravens tiveram que lidar com Jackson doente no passado. Jackson perdeu pelo menos um treino em cada uma de suas sete temporadas na NFL por estar doente.

Monken disse que o ataque não está tentando recuperar o atraso sem Jackson.

“Tivemos toda a offseason, e Lamar fez parte disso”, disse Monken. “É ótimo tê-lo de volta hoje, mas não me sinto para trás. Não paramos. Ainda estamos passando pela instalação.”

Os Ravens terão seu primeiro dia de folga no acampamento na quinta-feira.