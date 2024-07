Lamborghini de Tekashi 6ix9ine e Bentley foram vendidos após serem apreendidos pelos federais

Alguns Tekashi6ix9ine Os carros de luxo de David acabaram de ser vendidos ao licitante com lance mais alto – isso depois que o IRS os confiscou de sua propriedade na Flórida – e foram vendidos por um bom dinheiro.

O Lamborghini Urus 2019 de Tekashi foi vendido por incríveis US$ 175.043 em um leilão administrado pelo governo que fechou na terça-feira… e seu Bentley Continental GT Speed ​​2017 mudou de mãos por US$ 85.500 durante o mesmo leilão.

Estes são os mesmos carros dos agentes do IRS apreendido de 6ix9ine em abril, quando os federais foram até sua casa em Lake Worth, Flórida… e confiscaram um monte de coisas do rapper.

Os carros de luxo apresentam envoltórios personalizados com respingos de tinta arco-íris… e ambos foram registrados em nome do irmão de Tekashi, Oscar Osíris Hernández . Então, sim… nunca houve dúvida de que esses eram seus lindos passeios.

O Bentley de 6ix9ine tinha apenas 38.803 milhas rodadas… e ambas as janelas dianteiras parecem estar quebradas. Não está claro se o novo proprietário mudará o exterior, mas o interior apresenta couro vermelho e há aros vermelhos nos pneus.

Enquanto isso, o Lambo tem 49.294 milhas e um interior de couro preto com telas de TV na parte de trás dos encostos de cabeça.

TMZ. com

Ao todo, os carros foram vendidos por US$ 260.543… que irão para a dívida de Tekashi com o IRS. Não está claro quanto ele deve no panorama geral, mas isso parece uma quantia considerável.